Fles températures glaciales et les chutes de neige «importantes» pourraient entraîner des coupures de courant et des coupures de la couverture d’eau, de gaz et de téléphonie mobile dans certaines parties du pays cette semaine.

La tempête Darcy a entraîné dimanche de fortes chutes de neige et des vents violents dans le sud et l’est de l’Angleterre, avec des conditions glaciales qui devraient rester dans toute la Grande-Bretagne tout au long de la semaine.

Des milliers de personnes se sont retrouvées sans électricité après que des coupures de courant ont frappé des maisons dans l’East Anglia, le sud et l’ouest du Yorkshire et à Durham, tandis que les routes étaient assimilées à des «patinoires» alors que la neige s’installait.

Les prévisionnistes ont averti que de « longues interruptions » de l’approvisionnement en électricité, en gaz et en eau étaient probables à partir de lundi à Londres, dans le sud-est et dans l’est de l’Angleterre, ainsi que des perturbations des services téléphoniques et de la couverture mobile.

Simon Partridge, du Met Office, a déclaré que le risque de nouvelles coupures de courant resterait une bonne partie de la semaine.

« La situation avec les coupures de courant pourrait s’améliorer légèrement parce que la vitesse du vent va probablement diminuer, mais on peut se demander si nous verrons quelque chose de plus doux d’ici la fin de la semaine », a-t-il déclaré.