Storm Batters Canada, laissant des milliers de personnes sans électricité

Des photographies montraient l’épave tordue de voitures et de camions le long de l’autoroute 402. Aucun décès n’a été signalé, mais la Police provinciale de l’Ontario a fermé l’autoroute à la circulation vendredi et dans un message Twitter a averti les conducteurs « ne pas voyager à moins que cela ne soit nécessaire.”

Sur la côte ouest, le service d’autobus et de traversier a été suspendu à Vancouver et deux ponts importants en Colombie-Britannique ont été fermés car la pluie verglaçante et la glace les rendaient dangereux.

Les autorités de la Colombie-Britannique ont fermé les ponts Port Mann et Alex Fraser en raison de la menace des « ice bombs », des masses de glace qui s’accumulent sur les câbles du pont et peuvent tomber sur les voitures.

“Nous sommes passés ce matin à une pluie verglaçante, et notre préoccupation actuelle est qu’il y a des traces de glace qui s’accumulent sur les haubans, le câble sur les ponts eux-mêmes”, a déclaré Ashok Bhatti du ministère des Transports et de l’Infrastructure de la province à CTV News.

Des centaines de voyageurs aériens ont vu leurs plans de Noël bouleversés alors que des vols à travers le Canada, y compris dans les aéroports les plus achalandés, ont été annulés. Plusieurs vols en provenance d’Ottawa, de Montréal et de Toronto ont été cloués au sol, et WestJet, l’un des principaux fournisseurs du pays, a annulé de manière préventive des vols dans des aéroports de l’Ontario, du Québec et de la Colombie-Britannique.

Au milieu du mauvais temps, 54 vols au départ de l’aéroport Pearson de Toronto, le plus achalandé au Canada, avaient déjà été annulés tôt samedi, avec des dizaines d’autres retardés, selon le tableau des départs de l’aéroport.