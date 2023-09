Stork Club et CCRM Fertility étendent leur partenariat et davantage de collaborations en matière de santé numérique

Plateforme de planning familial pour les salariés Stork Club a annoncé qu’il étendait son partenariat avec la société scientifique et de traitement de la fertilité CCRM Fertility, une société de portefeuille de la société de gestion de la santé Unified Women’s Healthcare.

Grâce à ce partenariat, les patients du Stork Club auront accès à des rendez-vous accélérés dans les cliniques de fertilité CCRM situées dans 37 sites aux États-Unis et au Canada, notamment à Boston et à Dallas-Fort Worth.

Les membres peuvent accéder à des services de coordination des soins en gants blancs et à une couverture de soins via les prestations de soins de reproduction parrainées par l’employeur du Stork Club et prendre des rendez-vous accélérés dans n’importe quel site de fertilité du CCRM.

« Le réseau du CCRM nous permet d’investir continuellement dans les personnes, les installations, l’équipement et la recherche pour garantir que nous maintenons constamment l’excellence en termes de taux de réussite et de satisfaction des patients. Notre engagement continu à investir dans de nouvelles technologies exclusives et techniques scientifiques se traduit par des résultats supérieurs et l’avantage d’une famille. le chemin le plus rapide vers un bébé en bonne santé, et un partenariat avec Stork Club offre à nos patients un meilleur accès à des soins de construction familiale de haute qualité pour les aider à faire de leurs rêves de parentalité une réalité », a déclaré le Dr Jessica Ryniec du CCRM Fertility de Boston dans un communiqué. .

Owl, une entreprise de technologie de santé comportementale, s’est associée à Colorado Access, le plan Medicaid de l’État du Centenaire, pour intégrer ses soins basés sur la mesure dans les offres du plan de santé pour soutenir les prestataires.

Grâce à la plateforme Owl, les patients peuvent signaler leurs symptômes cliniques à leurs prestataires avant un rendez-vous, ce qui, selon les partenaires, aidera les prestataires à gagner du temps lors des rendez-vous, à mesurer l’efficacité du traitement et à mieux se préparer au traitement des patients.

Les organisations affirment également que le partenariat permettra aux payeurs et aux prestataires d’obtenir de meilleures données sur les résultats en matière de santé.

« Owl est ravi de s’associer à Colorado Access pour élever les services de santé comportementale dans tout l’État », a déclaré Eric Meier, PDG d’Owl, dans un communiqué. « Nous saluons l’engagement de Colorado Access à proposer à ses prestataires des soins basés sur des mesures. Notre partenariat aidera le nombre croissant de personnes qui ont besoin de services de santé comportementale à s’améliorer plus rapidement.

Plateforme de télésanté et de soins hybrides Amwell s’associe à la société d’interopérabilité Health Gorilla pour proposer une nouvelle fonctionnalité de laboratoire dans son offre de soins virtuels, Converge.

Le système d’automatisation de laboratoire de Health Gorilla, qui permet aux fournisseurs de passer des commandes de tests de laboratoire et d’examiner les résultats des tests de diagnostic, sera intégré à la plateforme Converge d’Amwell.

Converger était lancée en 2021 et est une plate-forme à architecture ouverte conçue pour améliorer la connectivité des acteurs de la santé grâce à l’intégration d’appareils tiers.

« Le système d’automatisation des laboratoires de Health Gorilla est utilisé par les principaux fournisseurs pour automatiser leurs flux de travail cliniques, et nous sommes ravis d’ajouter Amwell comme notre nouveau collaborateur », a déclaré Steve Yaskin, PDG de Health Gorilla, dans un communiqué. « Les laboratoires sont une variable essentielle dans le parcours de soins du patient, et nous sommes fiers de permettre aux prestataires utilisant la plateforme Amwell Converge d’accéder davantage aux données de diagnostic.