Stork Club ajoute de nouveaux centres de fertilité à son réseau national

Plateforme de planification familiale pour les employés Le Stork Club a annoncé son partenariat avec Neway Fertility à Manhattan et cinq cliniques du Utah Fertility Center dans l’Idaho et l’Utah pour offrir à ses membres des soins en clinique.

Le Stork Club est offert en tant qu’avantage aux employés pour guider les travailleurs à travers les différentes étapes des soins de reproduction. Les offres de la société comprennent des visites virtuelles illimitées ou des soins en clinique, la navigation dans les soins, les services de fertilité, les soins aux nouveau-nés, la ménopause, la maternité et les services de retour au travail.

Les membres de la plateforme de construction familiale auront accès aux services spécialisés de Neway Fertility, notamment la maturation in vitro, la reproduction par un tiers et la congélation des ovules.

Dans les cliniques du Utah Fertility Center, les membres de Stork peuvent planifier des rendez-vous accélérés, y compris des visites virtuelles avec des médecins masculins ou féminins, et accéder à une vaste base de données de donneurs.

« Nous continuons d’étendre nos partenariats pour offrir le plus haut niveau de soins à travers le pays », a déclaré Jeni Mayorskaya, PDG et fondatrice du Stork Club, dans un communiqué. « La sélection de la meilleure clinique est une partie stressante de se lancer dans un voyage de fertilité. Grâce à notre partenariat avec Neway Fertility et Utah Fertility Center, les membres ont un meilleur accès à des soins exceptionnels dans tout le pays et même dans les zones rurales, ce qui améliore les résultats cliniques. «

LA GRANDE TENDANCE

En 2021, Stork Club a recueilli 30 millions de dollars en financement de série A dans un cycle dirigé par General Catalyst. La société a été lancée avec un financement de démarrage de 2,7 millions de dollars un an auparavant.

En janvier, la société annoncé il a passé avec succès l’examen Service Organization Controls (SOC2), un rapport sur les contrôles d’une organisation liés à la sécurité, à l’intégrité du traitement, à la disponibilité, à la vie privée ou à la confidentialité.

En avril 2022, le Fonds du Commonwealth a publié un rapport soulignant comment les femmes à travers les États-Unis font face à des menaces pour l’accès aux soins de santé reproductive, y compris les services d’avortement, qui pourraient avoir un impact à vie sur la santé physique et mentale.

Quelques mois après le rapport, la Cour suprême a annulé 49 ans de droit d’une femme à l’avortement en bardage aujourd’hui avec Thomas E. Dobbs, officier du département de la santé du Mississippi, dans Dobbs c. Jackson Women’s Health Organization – renversant Roe c. Wade.

Depuis lors, la santé reproductive la sécurité et la confidentialité des données ont été un point central pour beaucoup, y compris les législateurs.