« Stopping the Steal » examine la tentative de Trump de subvertir les élections de 2020

Inciter les gens à regarder un documentaire sur le grand mensonge est une tâche difficile. Qui a envie de revivre cet horrible chapitre de l’histoire politique américaine, surtout alors que nous sommes en train d’écrire un nouveau chapitre, peut-être moins horrible ?

Malgré son titre, « Stop au vol » de HBO Le film parle autant de ce qui nous attend que de cette autre élection qui a placé Joe Biden au pouvoir et qui a mis le président Trump sur le sentier de la guerre. Le film de 90 minutes, qui sera diffusé en première à 21 heures mardi sur HBO, explore la profondeur et la véracité du plan de Trump pour renverser les résultats des élections à travers les témoignages de première main des personnes qui étaient présentes.

Les histoires collectives des anciens nommés par Trump, des membres du personnel et des élus républicains, qui ont travaillé et servi dans les coulisses dans les mois précédant et suivant l’élection, brossent un tableau du plan éhonté de Trump pour tenter de voler l’élection et de ce qu’il a fallu pour l’empêcher, lui et ses alliés, de réussir.

Réalisé par Dan Reed («La Vérité contre Alex Jones« ), « Stopping the Steal » ramène les spectateurs en juillet 2020, lorsque la popularité du président baissait et que l’élection se profilait. « À la fin de l’été, le président Trump commence à graisser les rouages ​​pour trouver des excuses en cas de défaite », explique Alyssa Farah Griffin, qui a été en 2020 directrice de la communication stratégique de la Maison Blanche et assistante du président. Et le film passe à une conférence de presse estivale où l’ancien président proclame : « Ces élections seront frauduleuses. Elles seront truquées ou truquées ».

Alyssa Farah Griffin, directrice de la communication stratégique de la Maison Blanche en 2020, dans une scène de « Stopping the Steal » de HBO. (HBO)

Le film, qui s’étend jusqu’à l’insurrection du 6 janvier 2021, explore chronologiquement la manière dont Trump a tenté de conserver la présidence, quel qu’en soit le prix. Les informations et les événements que nous connaissons déjà — l’appel vaguement menaçant de Trump au secrétaire d’État de Géorgie Brad Raffensperger lui demandant de « trouver » au président les voix dont il avait besoin et les aveux privés de Trump selon lesquels il savait qu’il avait perdu contre Biden — prennent un nouvel éclairage à travers les récits de ceux qui se sont interposés entre Trump et ses plans néfastes.

« Jusqu’aux élections, on pouvait toujours faire appel à son intérêt personnel : « Monsieur le Président, c’est une mauvaise idée » pour toi. Cela va faire mal toi« Cela marcherait si on faisait appel à ses intérêts personnels. C’est ce qui a permis de maintenir les choses dans les limites de la sécurité », explique l’ancien procureur général William Barr, qui a servi sous Trump.

Barr affirme que Trump s’est lancé dans une campagne « destructrice » qui a atteint de nouveaux niveaux de dépravation immédiatement après les projections selon lesquelles Biden avait remporté l’élection. « À 2 heures du matin [Trump held a news conference]« Et qu’il dise ouvertement qu’une fraude était en cours, c’était très dangereux. J’ai commencé à m’inquiéter beaucoup à partir de ce moment-là », explique Barr.

L’ancien procureur général américain William Barr apparaît également dans le documentaire. (HBO)

Stephanie Grisham, ancienne responsable de la campagne de Trump et de la Maison Blanche, affirme que lorsque le président a répété à plusieurs reprises que l’élection avait été truquée, son personnel savait probablement qu’il n’y avait rien de mal. Mais ils ont joué le jeu, car personne ne voulait être la cible de sa colère. « Je peux garantir que tous ceux qui étaient autour de lui à ce moment-là, malgré ce qu’ils pensaient intérieurement, disaient : « Oh, c’était volé, monsieur » », déclare Grisham.

Le film confronte des récits tels que celui de Grisham avec des images de Trump et de son équipe Big Lie (qui comprenait Rudy Giuliani, Jenna Ellis et Sidney Powell) lançant des accusations de falsification de bulletins de vote par des agents électoraux, de vote par des « étrangers illégaux » et des personnes décédées, et des allégations selon lesquelles les machines de vote électroniques de Dominion Voting Systems avaient été piratées.

Bien sûr, rien de tout cela n’était vrai, mais cela ne les a pas empêchés de faire pression sur les responsables locaux d’États clés comme l’Arizona et la Géorgie. « J’étais pour Trump depuis le début… et puis ça a commencé. Le vol », déclare l’ancien président de la Chambre des représentants de l’Arizona, Rusty Bowers.

Bowers a dû faire face à une pression intense de la part du président et de Giuliani pour accepter leur projet illégal de remplacer la liste des grands électeurs de l’État par des électeurs qui éliraient Trump. L’Arizonan se souvient d’une rencontre en personne avec Giuliani, au cours de laquelle Bowers a demandé des preuves de fraude électorale. « Rudy, tu as la preuve ? » Ouais, ouais ! [Then Jenna said] « Oh, je l’ai laissé à l’hôtel. »

Comme beaucoup d’autres qui ont refusé de soutenir ces fausses accusations, Bowers a été dénoncé et menacé par des légions de partisans de Trump. Le film montre clairement que Bowers fait partie des responsables républicains qui ont défendu leurs principes, mais souvent au prix de grands sacrifices personnels.

L’ancien président de l’Assemblée de l’Arizona, Rusty Bowers, témoigne lors d’une audience sur le 6 janvier et les actions post-électorales de l’ancien président Trump. (FedNet)

L’ancien procureur général de l’Arizona, Mark Brnovich, était un autre fervent partisan de Trump à l’approche des élections de 2020. « Le président Trump a fait un excellent travail », dit-il dans le film. « J’étais là avec lui. [Then] Il m’a appelé et m’a dit : « Hé, tu seras le gars le plus populaire d’Amérique. Tu pourras te présenter à l’élection présidentielle. Tout ce que tu dois faire, c’est dire qu’il y a eu fraude ou en trouver une. » Brnovich n’a pas cédé aux exigences de Trump, mais il n’a pas non plus enquêté sur l’affaire des faux électeurs.

D’autres participants au film ont cependant tout mis en jeu pour protéger la démocratie, notamment Raffensperger, Clint Hickman et Bill Gates, nommés par le conseil de surveillance du comté de Maricopa, et Gabriel Sterling, responsable des opérations électorales en Géorgie. Marc Short, alors chef de cabinet du vice-président Mike Pence, offre également un aperçu saisissant de la position dangereuse et précaire de son ancien patron.

Parmi ceux qui persistent à dire que le grand mensonge est la vérité, on trouve l’avocat de Trump et architecte de l’insurrection John Eastman. Jacob Chansley, qui se proclame lui-même « chaman QAnon », fait également une apparition. Vous vous souvenez peut-être d’avoir vu des images de Chansley le 6 janvier, torse nu, vêtu d’un casque à cornes et d’un visage peint en rouge, blanc et bleu. Il n’est pas nécessaire de le citer ici.

Nous avons déjà vécu cette histoire, et « Stopping the Steal » n’est donc pas un récit édifiant. Mais il nous rappelle avec force ce à quoi nous devons nous préparer. « Je pense que le 6 janvier, c’est comme la bande-annonce d’un film », déclare Grisham. « C’est la seule chose que j’ai apprise avec Donald Trump. On pense qu’il ira jusqu’à un certain point et qu’il n’y aura pas plus. Il y a toujours plus. Il va aussi loin que possible. »