Stonehenge illuminé par un arc-en-ciel après une semaine de tempêtes et d’averses

STONEHENGE est vu sous un jour nouveau alors que le soleil se lève enfin après une semaine de tempêtes et d’averses.

Le monument du Wiltshire, vieux de 5 000 ans, a été illuminé par un arc-en-ciel dans un indice de temps meilleurs à venir.

Stonehenge a été illuminé par un arc-en-ciel dans un indice de temps meilleurs à venir Crédit : Nick Bull/pictureexclusive.com

Les prévisionnistes prévoient une semaine sèche et des températures douces d’ici samedi.

Le comté ne devrait pas avoir de pluie dans la semaine à venir.

English Heritage a tweeté: “Un arc-en-ciel peut égayer même les jours les plus sombres.”

Pendant ce temps, les Britanniques connaissaient aujourd’hui le chaos des voyages après les orages qui ont frappé la Grande-Bretagne – mais le soleil et les températures de 15 ° C étaient en route.

Le Met Office a déclaré qu’une grande partie du Royaume-Uni verrait une fin de semaine beaucoup plus sèche et plus douce.

Cependant, la semaine prochaine devrait commencer sur une note plus animée.

Le prévisionniste du Met Office, Alex Deakin, a déclaré: «Pour beaucoup, la seconde moitié de la semaine semble beaucoup plus sèche que la première moitié de la semaine, mais les vents venant du sud-ouest apportant de l’air doux ainsi que de fortes rafales, en particulier sur certaines parties de nord de l’Angleterre, de l’Écosse et de l’Irlande du Nord »

“L’objectif principal sera les températures pendant la nuit. Des températures de 13 ou 14 degrés Celsius jeudi et vendredi pourraient faire battre des records en Irlande du Nord et en Écosse. ”