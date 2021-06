130 maisons ont été découvertes à Stonehenge en Allemagne par des archéologues qui pensent maintenant qu’il y avait une communauté vivant autour du monument. La zone résidentielle a été découverte par une équipe qui comprenait des chercheurs de l’Université Martin Luther de Halle-Wittenberg en Allemagne lors de leurs récentes fouilles du site. L’ancien site archéologique est situé près du village actuel de Pömmelte, dans le district de Salzlandkreis en Saxe-Anhalt, en Allemagne et est connu sous le nom de Ringheiligtum Pömmelte, en allemand pour « Sanctuaire de l’anneau de Pömmelte ». Le site de forme circulaire, datant du troisième millénaire avant notre ère, a été découvert en 1991 après que des personnes dans un avion volant au-dessus l’aient repéré. À l’aide de photographies aériennes, le site s’est avéré composé de sept anneaux de palissades, de fossés et de berges surélevées qui ont été utilisées pour positionner des poteaux en bois, rapporte le Heritage Daily.

Des fouilles antérieures ont trouvé des restes de corps démembrés de femmes et d’enfants sur le site, ce qui laisse supposer qu’il s’agissait d’un site rituel utilisé entre 2300 avant JC et 2050 avant JC. Selon les archéologues, il était utilisé pour des observations astronomiques ainsi que pour d’anciens rituels comme le sacrifice humain. Les corps découverts ont subi de graves traumatismes crâniens, se sont débarrassés de fractures et au moins l’un d’entre eux avait les mains liées avant de mourir. Il a été confirmé que les crânes et les côtes brisés trouvés sur le site appartenaient à des femmes, des enfants et des adolescents et laissés dans des fosses sur le site et les experts confirment que les blessures ont entraîné leur mort ou ont été infligées juste avant leur mort.

Les restes découverts suggèrent qu’il était utilisé pour vénérer les morts et d’autres preuves de sacrifice rituel ont également été trouvées autour, notamment des os d’animaux, des récipients à boire, des haches et des ossements humains mutilés. Cependant, les preuves nouvellement trouvées suggèrent qu’il y avait une résidence permanente autour du monument, contredisant l’hypothèse selon laquelle il s’agissait d’un site purement rituel saisonnier à utiliser à certaines périodes de l’année.

Ringheiligtum Pömmelte, qui ressemble au Stonehenge au Royaume-Uni, a plusieurs cercles concentriques avec des structures en bois ou en pierre. Les conclusions des experts ont été publiées dans le Antiquité journal.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici