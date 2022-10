Stone Soup échange des églises contre son dîner hebdomadaire et son garde-manger – Shaw Local

Après sept ans à la First Presbyterian Church, le Stone Soup Social and Sharing Center de Marengo a de nouvelles fouilles.

La soupe sociale hebdomadaire et son garde-manger ont tenu leur deuxième déjeuner mardi à l’Église Méthodiste Unie, 119 E. Washington St. Le groupe a déménagé au sous-sol de l’église il y a environ deux semaines.

John Arient a été parmi les fondateurs du Stone Soup Social and Sharing Center à Marengo en 2015.

Ce qu’ils font aux repas chaque semaine, a déclaré Arien, n’est pas une soupe populaire pour les pauvres, mais donne plutôt aux résidents un endroit où aller et partager un repas avec des amis.

“La plupart de ces personnes peuvent aller dans n’importe quel restaurant de la ville”, a déclaré Arien. Beaucoup font des dons de leur plein gré chaque semaine, a-t-il ajouté, notant que l’argent sert à acheter de la nourriture pour le prochain repas, à la nourriture pour le garde-manger et aux coûts de fonctionnement des deux.

Selon les volontaires, ce qu’ils en retirent, c’est une communauté.

Darlene Finzel, à gauche, Joane O’Rourke et Barb Komosa font partie des bénévoles chaque mardi à Stone Soup Social, qui s’est tenue le mardi 18 octobre 2022 à l’église méthodiste unie de Marengo. (Janelle Walker)

« Ici, vous pouvez avoir le maire assis à côté des sans-abri. Nous accueillons des personnes dans le besoin ici et encourageons les personnes âgées à venir », a-t-il déclaré.

MaryLou Valasquez, 77 ans, a déclaré qu’elle et son mari venaient au déjeuner “depuis qu’ils ont ouvert ici”. Ils s’assoient à la même table et discutent.

Elle apporte également un sac isotherme avec sa salsa pour ajouter un peu de piquant à sa soupe. “Nous aimons voir toutes les personnes que nous connaissons”, a déclaré Valasquez. Un ami vient de Belvidere pour les rejoindre.

Chris Murphy, membre du conseil d’administration de Stone Soup, a qualifié le groupe de restauration de “communauté au sein d’une communauté”.

Leurs invités iront chercher de la nourriture pour les voisins qui ne conduisent pas, et les résidents et les propriétaires d’entreprise iront chercher de la nourriture pour les autres ou leur feront également un don, a déclaré Murphy.

« Tant de connexions sont établies. Il ne s’agit pas seulement de nourriture », a-t-elle déclaré.

En plus de donner au groupe caritatif un nouvel emplacement, cela offre aux membres de United Methodist une chance de servir leur communauté, a déclaré le pasteur de l’église, le révérend Howard “Doc” Newcomb.

Il a déjà vu des paroissiens s’arrêter pour aider à nettoyer ou servir de la soupe, a-t-il dit.

Dennis Demes et sa petite-fille, Harmony Jenkins, faisaient partie des plus de 50 personnes qui ont partagé un repas avec des voisins au Marengo’s Stone Soup Social le 18 octobre 2022. (Janelle Walker)

L’espace que Stone Soup utilise dans le sous-sol de l’église est sous-utilisé depuis quelques années, a déclaré Newcomb. Maintenant, il est plein de nourriture pour le garde-manger, qui distribue des boîtes de nourriture à tous ceux qui en ont besoin chaque lundi.

La cuisine et la salle à manger adjacentes d’où ils servent le repas « n’ont pas été beaucoup utilisées. Depuis (COVID-19), le bâtiment était de moins en moins utilisé », a-t-il déclaré.

Avant la pandémie, la zone était utilisée pour le programme de garderie de l’église, mais la pandémie a fermé le programme et maintenant ils ont du mal à trouver du personnel pour cela, a-t-il déclaré.

La pandémie a également changé beaucoup de choses pour Stone Soup, a déclaré Arien.

“Les masques et la soupe n’ont pas très bien fonctionné”, a-t-il déclaré. Ainsi, de mars 2020 à mars 2022 et avec les commandes de masques en place, il n’y a pas eu de repas communautaires le mardi.

Stone Soup a également vu les besoins augmenter pour son programme alimentaire.

Avant la pandémie, il y avait environ 40 familles qui venaient chercher de la nourriture chaque lundi, a-t-il dit. Maintenant, ces chiffres sont plus proches de 150 familles ou plus ayant besoin d’aide, a déclaré Arient.

Ils ne pouvaient pas non plus continuer à autoriser les familles à faire leurs courses et à choisir leur propre nourriture, a-t-il déclaré. Au lieu de cela, ils ont assemblé des boîtes de nourriture et les ont livrées aux voitures qui attendaient à l’extérieur.

Plus d’informations sur Stone Soup Social and Sharing Center peuvent être trouvées sur sa page Facebook, facebook.com/Stonesoupmarengo.