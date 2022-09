Stone marque en prolongation alors que les Flames remportent une victoire de 3-2 en prolongation contre les Canucks – Kelowna Capital News

Michael Stone a marqué après 3:39 de prolongation et les Flames de Calgary ont ouvert la pré-saison de la LNH avec une victoire de 3-2 sur les Canucks de Vancouver lors d’un match en équipes divisées dimanche.

Ben Jones et Mitch McLain ont chacun inscrit un but et une aide pour les Flames en temps réglementaire.

Les deux buts de Vancouver sont survenus en troisième période, Vasily Podkolzin et Conor Garland trouvant le fond du filet.

Dustin Wolf a joué les trois périodes pour Calgary, arrêtant 26 des 28 tirs.

Spencer Martin a bloqué 11 tirs sur 13 pour les Canucks avant d’être remplacé par Arturs Silovs pour amorcer la troisième période. Silovs a effectué 28 arrêts.

Les Flames et les Canucks se sont également affrontés lors d’un affrontement en équipes divisées à Calgary dimanche, alors que Jonathan Huberdeau et MacKenzie Weegar ont revêtu pour la première fois les chandails des Flames lors d’un match.

Calgary a obtenu un homme supplémentaire pour les 98 dernières secondes du temps réglementaire après que Podkolzin a été appelé pour avoir fait trébucher Nick DeSimone.

Les Flames n’ont pas tardé à utiliser l’avantage, Stone envoyant un tir à angle vif devant Silovs pour remporter la victoire avec 1:21 à faire au chronomètre.

Les Canucks ont égalisé le score avec 91 secondes à jouer dans le match après avoir tiré Silovs en faveur d’un attaquant supplémentaire.

Elias Pettersson a placé une passe sur la bande de Garland et, posté sur le côté du pli, l’enrouleur a décoché un tir sur Wolf.

Le gardien de but a stoppé la tentative initiale mais Garland a décoché une autre fusée, envoyant cette fois une rondelle par-dessus l’épaule de Wolf pour porter le score à 2-2.

Vancouver a finalement déjoué Wolf à 8:07 du troisième.

Podkolzin a récupéré une passe de Tyler Myers et s’est frayé un chemin au bulldozer vers l’avant du filet, puis a réussi un tir musclé devant Wolf, réduisant le déficit des Canucks à 2-1.

Les esprits se sont enflammés au milieu de la dernière période lorsque l’ailier des Flames Adam Klapka a mis en échec Vincent Arseneau de Vancouver près des bancs.

Le duo a échangé des plaisanteries puis a laissé tomber les gants au centre de la patinoire. Chaque joueur a reçu de gros coups avant d’être séparé par les officiels. Chacun a reçu une majeure de cinq minutes pour les combats.

Les Canucks ont choisi d’échanger leurs gardiens pour commencer le troisième, remplaçant Martins par Silovs.

Le gardien letton a été contraint de faire un gros arrêt 36 secondes après le début de la période, plongeant en arrière pour balayer un tir de Stone hors de l’enclave.

Calgary a pris une avance de 2-0 au deuxième entracte grâce à un rebond bien utilisé.

Martin a effectué un arrêt de la jambière sur le tir à angle vif de McLain, mais la rondelle est ressortie vers Jones, qui a envoyé un tir du patin droit du gardien de but à 18:41.

Jones, 23 ans, a fait ses débuts dans la LNH pour Vegas la saison dernière. Il a disputé deux matchs avec les Golden Knights avant de signer avec les Flames en tant qu’agent libre en juillet.

Vancouver a passé sept minutes en infériorité numérique en deuxième, dont une séquence de quatre minutes au milieu de la période après qu’Arseneau a contre-vérifié Milan Lucic, puis a tenté de laisser tomber les gants avec le meurtrier des Flames.

Arseneau a reçu un double mineur, que ses coéquipiers ont réussi à tuer.

Calgary est allé 0-en-7 sur le jeu de puissance dimanche tandis que Vancouver était 0-en-7.

Les Canucks ont perdu une partie puissante de leur attaque au début de la seconde lorsque Nicolas Meloche, de Calgary, a envoyé l’ailier Ilya Mikheyev dans les bandes environ trois minutes après le début de la période.

L’ailier russe est allé directement au vestiaire et n’est pas revenu dans le match.

Après avoir passé deux minutes dans la surface à cause d’un bâton haut, McLain a ouvert le pointage pour Calgary à 12:40 du début de la première période.

Le centre de 29 ans a parcouru la glace et a habilement déplacé la rondelle de son coup droit à son revers avant de lancer une rondelle devant Martin depuis le point serré.

McLain a passé la majeure partie de la saison dernière à jouer pour les Admirals de Milwaukee de la Ligue américaine de hockey.

Calgary poursuivra le jeu de pré-saison mardi lorsqu’il accueillera Seattle. Le Kraken affrontera les Canucks à Vancouver jeudi.

—Gemma Karstens-Smith, La Presse canadienne

canucks de vancouver