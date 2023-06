Stone et Whitecloud mènent les Golden Knights devant les Panthers pour ouvrir la finale de la Coupe Stanley

Zach Whitecloud a marqué à distance avec un peu plus de 13 minutes à jouer, après qu’Adin Hill ait sans doute réalisé le meilleur arrêt des séries éliminatoires, et que les Golden Knights de Vegas aient battu les Panthers de la Floride 5-2 samedi soir lors du premier match de la finale de la Coupe Stanley.

Le but de Whitecloud a mis Vegas devant, un penalty crucial a suivi et le capitaine Mark Stone a marqué un marqueur d’assurance qui a été revu pour un bâton haut et confirmé. Cette combinaison, plus les 33 arrêts de Hill, a donné à Vegas la tête de la série après un premier match fougueux entre les équipes de Sun Belt qui ont perdu peu de temps à se familiariser avec les gros coups pendant le jeu et beaucoup de poussées et de bousculades après le coup de sifflet.

Les joueurs des Original Knights Jonathan Marchessault et Shea Theodore ont également marqué contre le double vainqueur de Vézina de la Floride, Sergei Bobrovsky.

Le match 2 est lundi à Las Vegas.

Les Panthers ont augmenté le jeu physique tard après avoir pris du retard par deux. Une poignée de pénalités résultant d’un fracas avec 4:24 restants a laissé le banc de Floride bien court.

Marquez Stone avec un vol et marquez pour donner aux @GoldenKnights un marqueur d’assurance dans le jeu 1. pic.twitter.com/MqbJbQL55e —@VGKRadioNetwork

Mais le résultat a été déterminé bien avant cela.

Après avoir pris du retard sur un but en infériorité numérique d’Eric Staal qui a aspiré la vie de la foule de 18 432 personnes, les Golden Knights se sont ralliés pour leur neuvième retour en séries éliminatoires. Marchessault – connu depuis son arrivée à Las Vegas lorsque la franchise a fait ses débuts pour marquer de gros buts – a répondu avant la fin de la première période et Théodore a marqué son premier depuis le 7 mars en seconde.

Entre les deux, Hill a fait un arrêt désespéré pour priver Nick Cousins ​​de ce qui aurait été un but sûr. L’arrêt rappelle celui que Braden Holtby de Washington a fait contre Vegas – dans le même pli – il y a cinq ans.

ADIN BLEEPING HILL 😤 pic.twitter.com/6a7quzafMu —@GoldenKnights

Accorder un but égalisateur à Anthony Duclair avec 10,2 secondes à faire en deuxième n’a pas beaucoup freiné l’élan des Golden Knights. Le but de Whitecloud, avec Bobrovsky projeté et incapable de voir, a de nouveau enflammé les fans.

Les Golden Knights sont en finale pour la deuxième fois en six ans d’existence, cinq ans après avoir participé à leur saison inaugurale. Vegas a remporté le premier match en 2018 et a perdu la série contre Washington en cinq matchs. Il reste six joueurs de cette équipe d’origine.

Zach Whitecloud marque son deuxième but des séries éliminatoires pour donner aux @GoldenKnights une avance de 3-2. pic.twitter.com/0ObMdaO3xJ —@VGKRadioNetwork

Les Panthers sont de retour pour la Coupe pour la première fois depuis 1996. La Floride a été balayée par le Colorado lors de cette finale il y a 27 ans, 18 mois avant la naissance de Tkachuk, le meilleur buteur de l’équipe en séries éliminatoires.

Il s’agit du 66e affrontement différent d’équipes en finale de Coupe dans l’histoire de la LNH et le 46e depuis le début de l’ère de l’expansion en 1967-1968. C’est la première fois depuis Washington-Vegas et seulement la troisième fois depuis le début du siècle que la finale met en scène deux équipes qui n’ont jamais remporté le championnat de la ligue.

La Floride a connu une séquence de cinq victoires consécutives, dont quatre victoires consécutives contre les Hurricanes de la Caroline pour décrocher le titre de la Conférence de l’Est.