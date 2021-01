LAS VEGAS: Mark Stone a marqué le but décisif au début de la troisième période, Robin Lehner a effectué 20 arrêts et les Golden Knights de Vegas ont battu les Ducks d’Anaheim 4-2 jeudi soir lors du match d’ouverture pour les deux équipes.

Les Golden Knights se sont améliorés à 9-2-2 contre Anaheim depuis leur entrée dans la ligue en 2017.

Jonathan Marchessault, Tomas Nosek, Max Pacioretty et Alex Tuch ont également marqué pour Vegas.

Maxime Comtois a marqué des buts à Anaheims, tous les deux dans le premier 7:58 du match, marquant les deux buts les plus rapides d’un joueur de la LNH pour débuter une saison en plus de 15 ans. Le dernier joueur de la LNH à marquer deux buts au cours des huit premières minutes d’une saison a été Jeremy Roenick des Kings de Los Angeles, qui a marqué deux buts dans le premier 4:18 le 5 octobre 2005 à Dallas.

John Gibson a effectué 24 arrêts pour les Ducks.

Les fans étant tenus à l’écart en raison de la pandémie de coronavirus, Vegas a recréé autant de singeries dans le jeu que possible pour recréer l’atmosphère à la mode à laquelle les Golden Knights sont habitués.

Peut-être que ça a marché. Vegas a marqué 1:07 dans le match, quand Alec Martinez a trouvé Marchessault, qui a pris la rondelle au centre de la ligne bleue, a patiné et a battu Gibson par-dessus son gant jusqu’au coin supérieur.

Un peu plus d’une minute plus tard, Ryan Reaves a intercepté la passe de Hampus Lindholms derrière le filet et a fait une passe du revers entre ses jambes à Nosek, qui a dépassé Gibson une fois pour donner à Vegas une avance de 2-0.

Les Ducks ont contré lorsque Comtois a frappé à la maison une passe de Sam Steel avec un chronomètre alors qu’il s’étalait dans le pli.

Vers le milieu de la première, le capitaine d’Anaheim Ryan Getzlaf a maintenu la rondelle en vie grâce à une solide échec avant derrière le filet et a nourri Comtois, qui a marqué du côté du filet pour l’attacher.

Les équipes étaient un peu plus calmes en deuxième période, en dehors des chances de marquer pour Pacioretty et Shea Theodore, qui a été volé par un magnifique arrêt de gant par Gibson, et un post clang par Anaheims Danton Heinen.

Après qu’Alex Pietrangelo ait tiré un tir large, Chandler Stephenson a rassemblé le rebond et a cédé à Stone, qui a terminé avec un chronomètre pour mettre Vegas au sommet 3-2 quelques instants de la troisième période.

Stone a suivi son but avec une aide étonnante, volant la rondelle dans la zone neutre, combattant un défenseur et plongeant pour pousser la rondelle à Pacioretty, qui a tiré Gibson à travers les cinq trous pour une avance de 4-2.

Tuch a marqué un filet vide avec 14 secondes à jouer pour fournir la marge finale.

TROIS ET HORS

Anaheim avait remporté trois matchs d’ouverture consécutifs.

ET APRÈS

Les Ducks et Golden Knights terminent une série de deux matchs samedi à la T-Mobile Arena dans le cadre d’un programme abrégé de 56 matchs. Les équipes s’affrontent sept fois de plus cette saison dans le cadre d’une division ouest sauvage qui comprend également les Coyotes de l’Arizona, l’Avalanche du Colorado, les Kings de Los Angeles, le Wild du Minnesota, les Sharks de San Jose et les Blues de St. Louis.

