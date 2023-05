Stoltenberg ne nie pas que le Premier ministre a déclaré que le Canada n’atteindrait pas l’objectif de l’OTAN

OTTAWA –

Le secrétaire général de l’OTAN ne nie pas que le premier ministre Justin Trudeau a déclaré en privé à l’alliance que le Canada n’atteindrait jamais un objectif de dépenses de défense de 2 % du PIB.

« Je parle et je consulte et je rencontre des chefs d’État et de gouvernement, des premiers ministres et des présidents, à travers les lignes presque chaque semaine », a déclaré Jens Stoltenberg dans une interview exclusive canadienne sur Power Play de CTV avec Vassy Kapelos. Mardi. « Il n’y a aucun moyen que je puisse continuer à m’asseoir, à discuter avec eux si je commence à rendre compte de chacune de ces conversations. »

Les alliés de l’OTAN – dont le Canada – ont convenu en 2014 d’un objectif de 2 % du PIB pour les dépenses de défense. Le Canada a consacré 1,29 % de son PIB à la défense en 2022, selon le rapport annuel de l’OTAN.

Les commentaires de Stoltenberg interviennent après que le Washington Post a rapporté le 19 avril que le premier ministre avait déclaré en privé aux responsables de l’OTAN que le Canada n’atteindrait jamais l’objectif de 2 %. Le rapport est basé sur les renseignements américains.

Au moment de ce rapport, le premier ministre ne l’a pas non plus nié, mais a insisté : « Je continue de dire et je dirai toujours que le Canada est un partenaire fiable de l’OTAN, un partenaire fiable dans le monde entier.

STOLTENBERG S’ATTEND QUE LE CANADA ACCEPTERA UNE NOUVELLE CIBLE

L’animateur de Power Play, Vassy Kapelos, a demandé à deux reprises à Stoltenberg si Trudeau lui avait spécifiquement admis que le Canada n’atteindrait pas ses objectifs de dépenses. Stoltenberg n’a pas nié que les commentaires aient été faits les deux fois où on lui a posé la question.

Il a déclaré que l’alliance était en train de travailler sur un nouvel objectif de dépenses de défense pour le prochain sommet de l’OTAN en juillet à Vilnius, en Lituanie. Stoltenberg a précédemment déclaré qu’il souhaitait que les membres de l’OTAN considèrent 2% du PIB comme le « plancher » et non le « plafond ».

« Le Canada fera partie de cet accord », a-t-il déclaré, « je m’attends également à ce que le Canada respecte l’accord que nous conclurons. »



Vous pouvez regarder l’interview exclusive canadienne de Vassy Kapelos avec Jens Stoltenberg dans la vidéo en haut de cet article.