Stoltenberg de l’OTAN demande au Canada d’agir en matière de défense

Le secrétaire général de l’OTAN félicite le Canada pour ses investissements dans les systèmes de défense du Nord, mais affirme également qu’il est important que le Canada tienne ses promesses de consacrer 2 % de son PIB à la défense afin de respecter ses engagements envers l’alliance.

Jens Stoltenberg a conclu vendredi sa visite de deux jours au Nunavut et en Alberta, après avoir visité la Station canadienne de recherche dans l’Extrême-Arctique, rencontré des aînés autochtones et des dirigeants communautaires et vu des membres des Forces armées canadiennes et de l’Aviation royale canadienne.

Stoltenberg a également visité un site du Système d’alerte du Nord, qui fait partie du Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (Norad). Le gouvernement libéral a annoncé en juin qu’il procédait à la plus importante mise à niveau du NORAD au cours des quarante dernières années.

Lors d’une conférence de presse avec le premier ministre Justin Trudeau à Cold Lake, en Alberta, vendredi, Stoltenberg a souligné l’importance de renforcer les défenses dans l’Arctique, car “le chemin le plus court vers l’Amérique du Nord pour les missiles et les bombardiers russes passerait par le pôle Nord”. ”

Dans une interview exclusive diffusée avec le chef du bureau de CTV News Alberta, Bill Fortier, Stoltenberg a déclaré que si le conflit ne commençait peut-être pas dans l’Arctique, il pourrait facilement s’y déplacer “en raison de son importance stratégique pour l’alliance”.

Stoltenberg et Trudeau ont tous deux souligné l’importance d’investir dans la défense du Nord à la lumière de ce que Stoltenberg a appelé “l’important renforcement militaire russe dans le Grand Nord”.

Il dit que s’il reconnaît tout le travail que le Canada fait avec l’OTAN en Lettonie, sur la mer Baltique et en Roumanie – en plus de ses récents investissements dans le Norad – il s’attend toujours à ce que tous les alliés de l’OTAN investissent davantage.

“Le Canada a augmenté ses dépenses de défense au cours des dernières années, ce qui lui a également permis d’annoncer de nouveaux investissements importants, par exemple dans de nouveaux avions de combat et la modernisation du Norad”, a-t-il déclaré. « D’autres alliés se mobilisent également et commencent à investir davantage. Nous nous en félicitons. Mais bien sûr, je m’attends à ce que nous tous, y compris le Canada, respections les engagements que nous avons tous convenus de dépenser — 2 % du PIB pour la défense.

Bill Fortier: Vous avez fait une tournée hier et vous êtes le premier secrétaire général de l’OTAN à visiter le Nord. Avez-vous été satisfait de ce que vous avez vu en termes de ce que le Canada fait dans le Nord et de ce que le Canada dépense dans le Nord?



Jens Stoltenberg : «Le Canada fait un travail très important pour toute l’alliance dans le Nord en fournissant tout ce que vous faites au Norad, en fournissant une connaissance de la situation, un radar, mais aussi pour pouvoir réagir si quelque chose de dangereux se produit là-haut. Je salue aussi, bien sûr, la décision du Canada de moderniser le Norad, qui est si important non seulement pour le Canada et l’Amérique du Nord, mais pour toute l’alliance. Et puis aussi, je voudrais féliciter le Canada non seulement d’avoir investi dans les capacités militaires, qui sont bien sûr importantes pour l’OTAN et pour l’alliance, mais aussi dans les connaissances pour comprendre notamment les conséquences des changements climatiques dans le Nord.



Bill Fortier : Ce que fait le Canada dans le Nord ne se compare même pas du tout à ce que fait la Russie dans son Arctique. Vous en avez parlé plusieurs fois. Il est donc clair que c’est une préoccupation pour l’OTAN. À votre avis, quelle est la réalité de la menace d’agression russe dans l’Arctique ?



Jens Stoltenberg : “Je pense qu’il est dangereux de spéculer, mais ce que nous voyons est un important renforcement militaire russe dans le Grand Nord avec de nouveaux systèmes d’armes, avec des missiles avancés, ils testent des armes nucléaires modernes, y compris des missiles hypersoniques. Alors bien sûr, nous devrons prendre cela au sérieux. Je pense que peu de gens croient que le conflit commencera dans le Grand Nord, mais un conflit peut facilement se déplacer vers le Grand Nord en raison de son importance stratégique pour toute l’alliance, mais aussi parce que c’est en fait le chemin le plus court entre la Russie et l’Amérique du Nord. . Donc, bien sûr, ce que fait le Canada est important, et nous saluons à la fois la décision de moderniser le Norad, d’investir dans des avions de cinquième génération — mais aussi, bien sûr, que d’autres alliés se mobilisent : les États-Unis, mais aussi d’autres alliés de l’OTAN dans l’Arctique. Lorsque la Finlande et la Suède rejoindront l’alliance, sept des huit pays arctiques seront des alliés de l’OTAN.



Bill Fortier: Vous avez dit que la distance la plus courte pour que les missiles arrivent ici soit au-dessus du Nord. C’est une pensée effrayante dont nous n’avons pas vraiment parlé ni entendu parler au Canada depuis les années 80. Qu’est-ce que le Canada doit faire de plus en ce moment, à part renforcer un système radar où nous pouvons voir ces choses arriver? Le Canada a-t-il besoin de navires dans l’eau, plus d’entre eux ont besoin de bottes au sol dans le Nord? Le Canada a-t-il besoin d’aéronefs pour surveiller et répondre à une menace? Qu’aimeriez-vous que le Canada fasse de plus dans le Nord?



Jens Stoltenberg : « Je me réjouis que le Canada ait décidé de moderniser le Norad, qui est l’outil clé non seulement pour détecter mais aussi pour réagir si quelque chose se passe dans le Grand Nord. Je suis maintenant à la base de Cold Lake où nous avons la force aérienne tactique, qui jouera un rôle clé dans la réponse à toute attaque contre l’Amérique du Nord. Deuxièmement, bien sûr, des systèmes plus avancés, par exemple la décision d’investir dans des avions de cinquième génération par le Canada, protégeront le Canada, mais aussi l’Amérique du Nord et l’ensemble de l’OTAN. Les navires, le renseignement, les capacités de surveillance, tout cela est important. Le Canada a annoncé d’autres investissements. Nous nous en félicitons. Mais vous savez aussi que le Canada est l’un des nombreux pays arctiques de l’alliance. Je salue donc également le fait que nous travaillions plus étroitement ensemble en tant qu’alliés dans le Grand Nord. »



Bill Fortier: Ce sont des choses que le Canada fait, mais à votre avis, le Canada doit-il faire plus que ce qu’il a déjà promis?



Jens Stoltenberg : “Eh bien, les alliés s’intensifient dans le Grand Nord et cela reflète en quelque sorte le fait que les alliés reconnaissent que nous devons faire plus, parce que l’importance stratégique du Grand Nord augmente, en partie à cause du renforcement militaire de la Russie, en partie à cause de la croissance de la Chine. intérêt pour le Grand Nord, en partie à cause des changements climatiques — qui rendent le Grand Nord plus accessible et modifient les conditions climatiques actuelles dans notre Nord. Tout cela a amené le Canada, mais aussi d’autres alliés, à prendre la décision d’intervenir. Je pense donc que la chose la plus importante est que nous tenions maintenant ce que nous avons tous promis en tant qu’alliés de l’OTAN.



Bill Fortier: En parlant de cela, vous faites preuve de diplomatie ici au Canada, mais dans le passé, vous avez dit que 2 p. 100 du PIB consacré à la défense est la base. Cela ne devrait pas être le but. C’est de là que nous devrions commencer et le Canada n’est même pas près de là. Avez-vous soulevé cela? Et est-ce décevant pour vous ? Mis à part la diplomatie, le Canada doit-il atteindre ces 2 %?



Jens Stoltenberg : « Le Canada a augmenté ses dépenses de défense au cours des dernières années, ce qui lui a également permis d’annoncer de nouveaux investissements importants, par exemple, dans de nouveaux avions de combat et la modernisation du Norad. D’autres alliés intensifient également leurs efforts et ont commencé à investir davantage, nous nous en félicitons. Mais bien sûr, je m’attends à ce que nous tous, y compris le Canada, respections les engagements que nous avons tous convenus de dépenser, soit 2 % du PIB pour la défense.



Bill Fortier : Et maintenant, le Canada a promis 5 milliards de dollars à court terme pour ces améliorations du Norad dont vous avez parlé et dont vous avez parlé, soit près de 40 milliards de dollars au cours des 20 prochaines années. Le besoin est-il plus urgent que cela ? Le besoin est-il maintenant, le risque et la menace sont-ils maintenant ? Une partie de cet argent doit-elle être dépensée plus rapidement?



Jens Stoltenberg : “Nous sommes en dialogue constant avec tous les alliés sur les capacités exactes que nous attendons des différents alliés. Nous travaillons avec le Canada, nous travaillons avec d’autres alliés, pour nous assurer qu’ils livrent ces capacités à temps. Le Canada intensifie ses efforts, à la fois en ce qui concerne le Grand Nord, mais le Canada contribue également à l’OTAN de bien d’autres façons, ce qui est important pour la sécurité, notamment [with the enhanced Forward Presence Battle Group] L’OTAN a en Lettonie, des navires dans la mer Baltique, et aussi plus de présence en Roumanie. J’aimerais donc féliciter le Canada pour sa contribution à l’OTAN de tant de façons différentes et nous nous attendons à ce que le Canada, comme d’autres alliés, investisse davantage.



Bill Fortier: Vous êtes clairement un expert en diplomatie et en respect des décisions souveraines que prennent ces pays qui font partie de l’OTAN, mais le Canada s’est retiré des systèmes de défense antimissile balistique que les États-Unis ont construits. À votre avis, d’après ce que vous voyez se produire dans le monde, le Canada a-t-il besoin d’un système de défense antimissile balistique?



Jens Stoltenberg : « J’ai confiance que le Canada et les États-Unis sont capables de trouver la meilleure façon d’organiser la défense du territoire nord-américain, et je salue la coopération très étroite entre les États-Unis et le Canada et le Norad. C’est unique que deux pays puissent travailler aussi étroitement ensemble comme le font les États-Unis et le Canada dans le cadre du Norad, et je me réjouis que le Norad soit modernisé. C’est ce que je vais dire à ce sujet maintenant parce que je sais aussi qu’il y a un dialogue constant entre les alliés de l’OTAN sur la meilleure façon de travailler ensemble.