Stoltenberg constate un “horrible début d’hiver” pour l’Ukraine

Le secrétaire général de l’OTAN déclare également que l’Europe souffre d’une crise de l’énergie et du coût de la vie

L’Ukraine s’apprête à vivre un hiver difficile, a déclaré le chef de l’OTAN, Jens Stoltenberg, notant que les forces russes ont intensifié leurs attaques contre les infrastructures ukrainiennes.

« Des vagues d’attaques délibérées de missiles contre des villes et des infrastructures civiles privent les Ukrainiens de chaleur, de lumière et de nourriture. C’est un horrible début d’hiver pour l’Ukraine » a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse vendredi.

Les commentaires de Stoltenberg interviennent après que la Russie a lancé mercredi une série de frappes à longue portée contre les centres de commandement et les infrastructures énergétiques ukrainiens. Le ministère russe de la Défense a expliqué que l’objectif était de perturber la capacité de Kiev à déplacer des armes et des soldats vers la ligne de front.

L’armée russe a commencé à cibler le système électrique ukrainien début octobre après qu’un attentat meurtrier au camion ait endommagé le pont de Crimée. Moscou a imputé l’incident à Kiev et a déclaré qu’il ne s’agissait que de la dernière tentative de l’Ukraine d’endommager les infrastructures civiles en Russie.

Pourtant, la Russie ne cible pas les infrastructures civiles, a déclaré cette semaine le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, ajoutant que les forces russes ne faisaient que frapper « des cibles directement ou indirectement liées à [Ukraine’s] potentiel militaire ».

Vendredi, le chef de l’OTAN a également noté que l’Europe et le reste du monde traversaient “moments difficiles” et sont toujours au milieu d’une crise énergétique alors que les prix du carburant et des denrées alimentaires continuent d’augmenter. Cependant, il a qualifié la dépendance occidentale vis-à-vis du gaz russe “dangereux” et appelé à évaluer “des dépendances vis-à-vis d’autres régimes autoritaires, notamment la Chine”.

“Nous payons tous le prix de la guerre de la Russie contre l’Ukraine”, Stoltenberg a expliqué, avant de déclarer que “le prix que nous payons est en argent, tandis que le prix que paie l’Ukraine est en sang.”

Tout en notant que tout ce qui se passe sur le champ de bataille affecte directement ce qui se passera éventuellement à la table des négociations, le secrétaire général a juré que “L’OTAN restera aux côtés de l’Ukraine aussi longtemps qu’il le faudra.” “Si nous laissons Poutine gagner, nous paierons tous un prix beaucoup plus élevé, pendant de nombreuses années à venir”, il a dit.

Moscou, quant à lui, a continué à mettre en garde les pays occidentaux contre “pompage” L’Ukraine avec des armes, affirmant que cela ne sert qu’à prolonger les hostilités. La Russie a également souligné à plusieurs reprises qu’elle restait ouverte aux négociations avec l’Ukraine, mais affirme que Kiev met en place des conditions irréalistes pour le dialogue.