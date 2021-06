Ce mois-ci, caché dans les coins tranquilles de vos services de streaming par abonnement, vous trouverez un trio d’indies de science-fiction modestes, une poignée de drames de personnages puissants, une comédie romantique intelligente et avisée et une paire de documentaires réfléchis sur figures du divertissement du grand public et de la périphérie.

‘Supernova’ (2021) Diffusez-le sur Hulu.

Il y a une scène à mi-chemin du merveilleux drame de Harry MacQueen, dans laquelle Tusker (Stanley Tucci), un romancier, commence à prononcer un grand discours lors d’une réunion de famille et d’amis. Mais Tusker souffre d’une démence précoce et il ne peut pas s’en sortir – alors il remet le discours à Sam (Colin Firth), son partenaire depuis des décennies, pour qu’il le lise. Firth tente de lire les mots de son partenaire sans s’étouffer, et Tucci écoute avec un mélange de honte et de convivialité. L’ensemble du film a ce genre de pouvoir, car ses stars, qui font certains des meilleurs acteurs de l’année, transmettent les blagues courantes et les petits coups sournois d’une longue relation confortable et vécue, et montrent comment ils doivent se rassembler. toute son émotion accumulée pour traverser l’épreuve la plus difficile de leur vie.

Le grand réalisateur sud-coréen Park Chan-wook (« The Handmaiden », « Oldboy ») crée un riff exaltant sur le classique « Shadow of a Doubt » d’Hitchcock avec cette histoire d’une jeune femme (ici jouée par Mia Wasikowska) et son mystérieux, et peut-être meurtrier, « Oncle Charlie » (Matthew Goode). Mais Park ne se contente pas d’un hommage vide ; lui et le scénariste Wentworth Miller peuvent emmener leur histoire dans des endroits où Hitchcock, à son époque, ne le pouvait pas, et ils le font avec joie et sans vergogne. La direction de Park est époustouflante, se concentrant sur les détails, les textures et les ambiances, gardant le spectateur déséquilibré avec des compositions bizarres et une comédie noire de gauche, et toute sa distribution (qui comprend également Nicole Kidman, Jacki Weaver et Dermot Mulroney) est superbe. ‘Perspective’ (2018) Diffusez-le sur Netflix.