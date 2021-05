Stoke Loanee Le rabbin Matondo partage les abus racistes reçus sur Instagram et critique la réponse des médias sociaux au boycott | Actualités du football

Le rabbin Matondo de Stoke City a partagé les abus racistes reçus sur Instagram et a critiqué la plate-forme de médias sociaux pour sa réponse au boycott du week-end dernier.

Matondo, qui est prêté au club de championnat de Schalke en Bundesliga, a partagé mardi sur Twitter des captures d’écran de messages privés de deux utilisateurs différents d’Instagram, ajoutant: « C’est bien de voir que le boycott n’a rien changé @Instagram ».

Sky Sports a rejoint la communauté sportive au sens large pour prendre part à un boycott des réseaux sociaux de quatre jours pour lutter contre les abus et la discrimination en ligne – qui s’est terminé lundi à minuit – et n’a pas publié de contenu sportif sur ses chaînes sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. , Snapchat et TikTok pour la durée de la période de boycott.

Facebook, qui possède Instagram, a supprimé les comptes qui ont envoyé l’abus à Matondo et a déclaré à Sky Sports News qu’ils étaient sur le point de publier « de nouveaux outils pour empêcher les gens de voir des messages abusifs de la part d’étrangers ».

Un porte-parole de Facebook a déclaré: « L’abus envoyé au rabbin Matondo est inacceptable. Nous ne le voulons pas sur Instagram et nous avons rapidement supprimé les comptes qui l’ont envoyé.

«Nous avons récemment annoncé que nous prendrions des mesures plus sévères contre les personnes qui enfreignent nos règles dans les DM et plus tard cette semaine, nous déployons de nouveaux outils pour aider à empêcher les gens de voir des messages abusifs provenant d’étrangers.

« Aucune solution ne résoudra ce défi du jour au lendemain, mais nous nous engageons à faire ce que nous pouvons pour protéger notre communauté des abus. »

















Matondo, 20 ans, a déjà été la cible d’abus racistes, avec son coéquipier international gallois Ben Cabango, à la suite de la victoire du Pays de Galles sur le Mexique en mars de cette année. La police de Cardiff a ouvert une enquête sur l’origine des abus.

Après avoir partagé des captures d’écran de ces messages précédents, Matondo a ajouté: « Et cela continue … une autre semaine de @instagram ne faisant absolument rien contre les abus raciaux.

« Mon insta sera supprimé si je publie des extraits de mes jeux … #priorities. »

En réponse aux abus racistes de Matondo et Cabango en mars, un porte-parole de Facebook a déclaré Actualités Sky Sports: «Nous ne voulons pas d’abus racistes sur Instagram et avons supprimé les comptes qui ont envoyé ces messages à Ben Cabango et au rabbin Matondo ce week-end.

« Nous avons créé des outils qui permettent aux personnalités publiques de ne plus jamais recevoir de DM (messages directs) de personnes qu’ils ne suivent pas et nous avons récemment annoncé que nous prendrons des mesures plus sévères lorsque nous prendrons connaissance de personnes enfreignant nos règles dans les DM .

« Ce travail est en cours et nous nous engageons à faire plus. Nous savons également que ces problèmes sont plus importants que nous, nous travaillons donc avec l’industrie, le gouvernement et d’autres pour conduire collectivement le changement sociétal par l’action et l’éducation. »

Le boycott des réseaux sociaux a envoyé un « message puissant et uni »

La Football Association a appelé le gouvernement à introduire une législation pour obliger les entreprises de médias sociaux à faire plus pour mettre fin aux abus en ligne à la suite du boycott puissant et uni de quatre jours de la communauté sportive.

La réaction au boycott de quatre jours des médias sociaux pour lutter contre les abus et la discrimination en ligne – qui a pris fin à minuit – a continué d’affluer avec le directeur général de Kick It Out, Tony Burnett, également apparu sur Actualités Sky Sports pour exposer ce qu’il veut voir se produire ensuite.

Les quatre principales demandes des médias sociaux de Kick It Out 1. Amélioration de la prévention – pour aider à mettre fin aux abus en ligne en premier lieu 2. Vérification du compte – pour dissuader les gens d’écrire des commentaires haineux lorsqu’ils sont anonymes 3. Peines appropriées – les sanctions actuelles pour abus en ligne sont insuffisantes 4. Intervention du gouvernement – accélérer l’adoption du projet de loi sur les préjudices en ligne par le Parlement

L’ancien défenseur des West Ham, Sunderland et Queens Park Rangers, Anton Ferdinand, a également révélé à Actualités Sky Sports qu’il est prêt pour une réunion avec les géants des médias sociaux où le boycott sera discuté et quelles mesures seront prises ensuite pour lutter contre les abus en ligne.

Une déclaration de la FA, également publiée par le capitaine anglais Harry Kane, a déclaré que le boycott des médias sociaux était de « démontrer notre colère collective. Mais cela n’éradiquera pas les abus à lui seul.

« Nous continuerons de mettre au défi les entreprises de médias sociaux d’apporter des changements à leurs plates-formes, d’exhorter le gouvernement à introduire rapidement une législation forte et de demander aux individus d’appeler et de signaler les abus en ligne lorsqu’ils le voient. »

















Qu’ont dit les entreprises de médias sociaux?

Un porte-parole de Twitter a déclaré Actualités Sky Sports: «Les comportements racistes, les abus et le harcèlement n’ont absolument aucune place sur notre service et aux côtés de nos partenaires du football, nous condamnons le racisme sous toutes ses formes.

« Nous sommes résolus dans notre engagement à faire en sorte que la conversation sur le football sur notre service soit sûre pour les fans, les joueurs et toutes les personnes impliquées dans le match.

« Depuis le début de la saison le 12 septembre, il y a eu plus de 30 millions de Tweets de personnes au Royaume-Uni sur le football. Au cours de cette période, nous avons supprimé plus de 7 000 Tweets au Royaume-Uni qui ciblaient la conversation sur le football avec des violations des règles de Twitter. Cela représente environ 0,02% de la conversation globale sur le football au Royaume-Uni et ne reflète pas la grande majorité des personnes qui s’engagent dans des discussions animées sur le football sur Twitter.

















« Nous nous sommes efforcés d’améliorer nos mesures proactives, grâce auxquelles 90% des abus ciblant les joueurs sont supprimés sans qu’il soit nécessaire de signaler un utilisateur. Nous avons également fourni des canaux de signalement accélérés à nos partenaires de football pour garantir que tout contenu potentiellement non conforme soit examiné. et agi rapidement.

<< Le racisme est un problème sociétal profond et complexe et chacun a un rôle à jouer. Nous sommes déterminés à faire notre part et à continuer de travailler en étroite collaboration avec des partenaires précieux du football, du gouvernement et de la police, ainsi que le groupe de travail convoqué par Kick It Out pour identifier des moyens de s'attaquer collectivement à ce problème, à la fois en ligne et hors des réseaux sociaux.

Facebook, propriétaire d’Instagram, a déclaré qu’il « continuerait à écouter les commentaires et à lutter contre la haine et le racisme sur notre plateforme » et à travailler avec la police britannique sur les discours de haine.

















Un porte-parole de Facebook a déclaré: «Personne ne devrait être victime d’abus où que ce soit, et il est contraire à nos politiques de harceler ou de discriminer des personnes sur Instagram ou Facebook.

« Nous sommes d’accord et avons déjà progressé sur de nombreuses suggestions des joueurs, notamment en prenant des mesures plus sévères contre les personnes qui enfreignent nos règles dans les DM.

« Nous avons également annoncé récemment qu’à partir de la semaine prochaine, nous fournirons de nouveaux outils, basés sur des consultations avec des footballeurs et des experts en matière de lutte contre la discrimination, pour aider à empêcher les gens de voir des messages abusifs de la part d’étrangers. »

Actualités Sky Sports a également contacté Snapchat, Tik Tok et YouTube pour obtenir une réponse.

La haine ne nous arrêtera pas

