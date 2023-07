Stockton Rush : un ami du PDG d’OceanGate dit qu’il a créé une « piège à souris pour les milliardaires » | Nouvelles du monde

Un ami du regretté PDG d’OceanGate, Stockton Rush – décédé dans le submersible Titan lorsqu’il a implosé près de l’épave du Titanic le mois dernier – a affirmé qu’il savait que les expéditions se termineraient par un désastre, mais a continué à concevoir une « souricière pour les milliardaires ».

Les cinq personnes à bord ont été tuées, y compris l’aventurier britannique Hamish Harding et père et fils Shahzada et Suleman Dawoodaux côtés du directeur général d’OceanGate Expeditions, Rush, et du pilote du submersible, le Français Paul-Henri Nargeolet.

Image:

(Dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du haut à gauche) Paul-Henri Nargeolet, Stockton Rush, Hamish Harding, Suleman Dawood et Shahzada Dawood





S’adressant à 60 Minutes Australia, l’opérateur de sous-marin Karl Stanley a déclaré qu’il avait averti son ami des dangers de l’engin.

« Il savait vraiment que ça allait se terminer comme ça. Il a fait littéralement et figurativement le plus gros coup de l’histoire de l’humanité avec lequel vous pourriez sortir », a-t-il déclaré.

« Il a été la dernière personne à assassiner deux milliardaires à la fois et à leur faire payer le privilège. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:38

Débris de Titan ramenés à terre



M. Stanley a décrit sa propre expérience de plongée d’essai avec son ami aux Bahamas en 2019.

« Toutes les trois à quatre minutes, il y avait des bruits forts comme des coups de feu. C’est un sacré bruit à entendre quand vous êtes aussi loin sous l’océan », a-t-il déclaré.

Il a fait part de ses inquiétudes concernant la coque en fibre de carbone du navire « en panne » avec son ami dans une série d’appels et d’e-mails passionnés, l’avertissant « cela ne fera qu’empirer ».

« J’ai littéralement peint une image de son sous-marin détruit en bas, et même cela ne suffit pas », a-t-il déclaré.

« Il ne fait aucun doute dans mon esprit que c’est le tube en fibre de carbone qui était la pièce mécanique qui a échoué. »

Il a ajouté: « Il risquait sa vie et celle de ses clients pour entrer dans l’histoire. »

En savoir plus:

Qu’est-il arrivé au vaisseau ?

Les histoires des « vrais explorateurs » à bord

L’entreprise qui possédait le submersible Titan suspendu ses opérations commerciales suite à l’implosion du véhicule le 18 juin lors d’un voyage vers l’épave sous-marine du Titanic au large des côtes du Canada.

Des restes humains présumés ont été récupérés de l’épave du submersible, ainsi que morceaux de débris de l’artisanat.

Les autorités examinent l’épave et enquêtent sur la cause de l’effondrement du navire, ce qui a remis en question la réglementation entourant ces voyages en haute mer.