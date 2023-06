Stockton Rush, sous-pilote disparu du Titanic, lié à Isidor, Ida Straus, qui a péri sur le paquebot en 1912

Le pilote et l’un des Titan Five – disparus dans un submersible visitant l’épave du Titanic – ont des liens avec deux passagers reconnaissables qui ont péri lors du voyage inaugural fatidique du White Star Liner.

Le directeur général d’OceanGate, Stockton Rush, a disparu depuis lundi, lorsque le submersible qu’il pilotait pour visiter l’épave du Titanic a perdu le contact avec son vaisseau-mère à la surface – et n’a plus donné de nouvelles depuis.

L’épouse de Rush, Wendy, est une descendante de deux passagers de première classe décédés lorsque le Titanic a coulé après avoir heurté un iceberg dans l’océan Atlantique Nord en avril 1912, a rapporté le New York Times.

Isidor Straus et sa femme Ida étaient parmi les deux personnes les plus riches à bord du Titanic pour son voyage de Southhampton à New York. Ils sont surtout connus pour leur histoire d’amour tragique, décrite dans le hit au box-office de James Cameron, Titanic.

Leur histoire a été romancée dans le film de 1997. Cameron a filmé un couple plus âgé se câlinant étroitement alors que l’eau inondait leur cabine tandis que la proue du navire – englobant les cabines de première et de deuxième classe – était entièrement submergée sous l’eau glacée.

Selon des survivants de la nuit fatidique, M. Straus a été vu en train de refuser un siège sur un canot de sauvetage alors que des femmes et des enfants attendaient toujours de fuir le navire condamné.

Mme Straus a juré de ne pas quitter le côté de son mari, et le couple serait resté à bord alors que le navire coulait avec les bras liés et que les survivants regardaient.

Selon la directrice exécutive de la Straus Historical Society, Joan Adler, Mme Rush descend de l’une des filles de Straus, Minnie, qui a épousé le Dr Richard Weil en 1905. Leur fils Richard Weil Jr a ensuite été président de Macy’s à New York, et son fils Dr Richard Weill III est le père de Mme Rush.

Le corps de M. Straus a été retrouvé deux semaines après le naufrage du Titanic, tandis que celui de Mme Straus ne s’est jamais rétabli.

Le développement intervient alors que le temps presse rapidement pour un sauvetage réussi du sous-équipage – avec leur air respirable qui devrait expirer à 19h08 jeudi.