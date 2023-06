Stockton Rush, le sous-patron «prédateur» de Titan, «recherchait des clients riches pour approuver une expédition condamnée»

Le PDG d’Oceangate, Stockton Rush, était en mission « prédatrice » pour trouver de riches clients pour approuver les voyages en haute mer de son submersible vers le Titanic, ont affirmé hier soir des leaders de l’industrie.

M. Rush a péri à bord du Titan dimanche dernier avec ses quatre passagers lorsque le navire a implosé alors qu’il se dirigeait vers les fonds marins de l’Atlantique.

Les initiés disent que le patron d’OceanGate avait du mal à trouver des clients riches pour rentabiliser l’opération. Il a également utilisé son pouvoir de persuasion pour empêcher les clients d’être détournés pour des raisons de sécurité par des personnalités respectées au sein de la communauté de l’exploration, rapporte le Times.

Patrick Lahey, président des sous-marins Triton, a déclaré au journal: « Il pouvait même convaincre quelqu’un qui connaissait et comprenait les risques… c’était vraiment très prédateur. »

M. Lahey a de l’expérience à tous les niveaux dans la fabrication de navires de haute mer et était un ami proche du deuxième lieutenant de M. Rush, Paul-Henri ‘PH’ Nargeolet, 73 ans, un marin qualifié et un expert du Titanic.

M. Lahey a déclaré: «C’est terriblement triste que la vie de PH se soit terminée de cette façon, mais PH connaissait les risques. Je lui ai dit en termes très francs pourquoi il ne devrait pas être là-bas. Il a compris. Je crois que PH pensait d’une certaine manière qu’en étant là-bas, il pourrait aider ces gars à éviter une tragédie, mais au lieu de cela, il s’est retrouvé au milieu d’une tragédie.

«J’ai dit à PH que le fait d’aller là-bas sanctionnait d’une manière ou d’une autre cette opération. J’ai dit : « Vous devenez un ambassadeur pour cette chose ; les gens vous regardent, votre dossier, la vie que vous menez et les choses que vous avez faites, qui sont extraordinaires, et d’une certaine manière vous légitimez ce que [Oceangate] faites. »‘

M. Rush, un innovateur autoproclamé, n’a jamais demandé de certification ou de classification pour son navire. Il a insisté sur le fait que les régulateurs ne pouvaient pas suivre sa technologie.

Sa combinaison d’une coque cylindrique en fibre de carbone avec des embouts en titane a été considérée par les experts de l’industrie comme un défaut de conception dangereux et a été suggérée comme la cause probable de l’implosion du Titan.

M. Lahey, qui a travaillé pendant 43 ans sur le terrain et dont les sous-marins Titan figuraient dans Blue Planet de la BBC, a ajouté: « Au moment même où cette monstruosité était en cours de fabrication, je construisais les sous-marins les plus performants de notre époque. »

Un père et son fils qui ont renoncé à leurs deux billets sur le submersible Titan condamné disent que le PDG d’OceanGate a volé dans un avion « expérimental » pour les convaincre d’acheter des billets.

Le financier Jay Bloom avait refusé des billets à bord du submersible pour lui et son fils Sean après avoir craint qu’ils ne survivent pas au voyage.

Parler à NouvellesNationM. Bloom a déclaré que des inquiétudes avaient été soulevées après que M. Rush se soit envolé pour Las Vegas pour le convaincre à bord d’un « avion expérimental ».

M. Bloom a déclaré: «C’était très préoccupant. Le principal drapeau rouge pour mon fils a été lorsque Stockton est venu me voir à Las Vegas en mars.

M. Bloom avait envisagé de se lancer dans le submersible condamné, mais des drapeaux rouges majeurs l’ont poussé à se retirer de l’aventure.

Jay Bloom et son fils Sean étaient sur le point de faire le voyage voué au Titanic – et se sont même vu offrir une réduction de dernière minute

Le submersible Titan a implosé la semaine dernière avec cinq hommes à bord

« Il a dit qu’il volait dans un avion expérimental à deux places qu’il avait construit, alors il venait à Las Vegas dans un avion expérimental qu’il avait construit pour m’emmener dans un sous-marin expérimental qu’il avait construit pour m’emmener au fond de l’océan Atlantique. .’

M. Bloom a poursuivi: «C’est un peu surréaliste. Chaque fois que je vois une photo des personnes qui ont perdu la vie lors de cet événement tragique.

«Je regarde la photo du père et du fils qui ont remplacé mon fils et moi-même et je pense à quel point sans la grâce de Dieu cela aurait pu être notre photo aux informations.

« Lorsque Stockton m’a approché pour la première fois avec l’idée, cela semblait très sexy, très excitant, un véritable type d’élément de liste de seaux.

« Mon fils est un grand fan du Titanic, alors j’ai pensé que ce serait génial pour nous de faire quelque chose ensemble. L’attrait de la proposition est si convaincant.

« Mon fils a parlé à son ami et ils ont exprimé leurs inquiétudes concernant le navire, la vie marine, certains des matériaux utilisés dans la construction. »

La Garde côtière américaine enquête actuellement sur la cause de l’implosion sous-marine du submersible Titan et n’a pas exclu de trouver des restes humains – tout en laissant entendre que la sonde pourrait conduire à des accusations criminelles.

Le capitaine Jason Neubauer, qui préside l’enquête de la Garde côtière américaine, a fait ces commentaires alors que les aspects de recherche et de sauvetage de l’intervention touchaient à leur fin.

L’aventurier britannique Hamish Harding et le père et le fils Shahzada et Suleman Dawood ont été tués à bord du submersible, aux côtés de Stockton Rush et du ressortissant français Paul-Henri Nargeolet.

Les opérations de sauvetage se poursuivent et les enquêteurs ont cartographié le site de l’accident, a déclaré le Cpt Neubauer lors d’une conférence de presse à Boston dimanche.

La Garde côtière a ouvert vendredi ce qu’elle appelle une commission d’enquête maritime (MBI), a-t-il déclaré, et travaille avec le FBI pour récupérer des preuves.

Le Cpt Neubauer a déclaré que la convocation d’un MBI est le plus haut niveau d’enquête mené par la Garde côtière américaine. On ne sait pas combien de temps cela prendra. La Garde côtière américaine a déclaré qu’elle ne facturait pas les opérations de recherche et de sauvetage.

Cela comprend une opération de sauvetage sur le site de débris sur le fond marin à environ 1 600 pieds (488 mètres) de la proue de l’épave du Titanic, à environ 2-1/2 miles (4 km) sous la surface.

Les résultats seront partagés avec l’Organisation maritime internationale et d’autres groupes « pour aider à améliorer le cadre de sécurité des opérations submersibles dans le monde », a déclaré le Cpt Neubauer.

Le capitaine Jason Neubauer a déclaré que la Garde côtière avait ouvert vendredi ce qu’elle appelle une « enquête du conseil maritime » et travaillait avec le FBI pour récupérer des preuves.

Le PDG d’Oceangate, Stockton Rush, a dirigé l’expédition dimanche dernier, qui a entraîné la mort des cinq hommes à bord

Le commandant Paul-Henry Nargeolet, expert du Titanic, a perdu la vie dans la tragédie du Titan

Shahzada Dawood, 48 ans, (à droite) l’un des hommes les plus riches du Pakistan, qui avec son fils adolescent Suleman Dawood, 19 ans (à gauche) est mort sur le Titan

La cousine de Hamish Harding, Kathleen Cosnett, a écrit: «C’est assez poignant que demain aurait été son anniversaire. Son père est décédé en juin et mon père est décédé en juin aussi ‘

Il a déclaré que les garde-côtes étaient en contact avec les familles des cinq personnes tuées et que les enquêteurs « prenaient toutes les précautions sur place si nous rencontrions des restes humains ».

Hier, les fils du milliardaire britannique Hamish Harding ont rendu hommage au « meilleur père » qui, selon eux, « a constamment cherché à être le meilleur homme possible ».

Le contre-amiral John Mauger, du premier district de la Garde côtière, a déclaré: « Le MBI est également responsable des aspects de responsabilité de l’incident et il peut faire des recommandations aux autorités compétentes pour engager des sanctions civiles ou pénales si nécessaire. »

Les garde-côtes américains ont déclaré jeudi que les cinq personnes à bord du submersible étaient décédées après que le navire ait subi une « implosion catastrophique ».

L’un des fils de M. Harding, qui n’a pas été nommé dans la déclaration publiée par Action Aviation, a salué le milliardaire pour être un « homme d’affaires tenace et travailleur » et pour « m’avoir inspiré plus que quiconque ne le saura jamais ».

L’aventurier et sa femme Linda ont deux fils, Rory et Giles. M. Harding est également le beau-père de ses deux enfants issus d’une relation précédente, Laurena et Brian.