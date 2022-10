Stockton, Californie, la police arrête un suspect dans des meurtres en série

STOCKTON, Californie (AP) – Un homme soupçonné d’avoir tué six hommes et blessé une femme dans le nord de la Californie a été arrêté avant l’aube samedi alors qu’il cherchait apparemment une autre victime, a annoncé la police.

Agissant sur les conseils et le travail de la police, les enquêteurs ont suivi et surveillé un homme et l’ont arrêté dans une voiture vers 2 heures du matin à Stockton, où cinq des fusillades ont eu lieu, a déclaré le chef de la police Stanley McFadden lors d’une conférence de presse.

Wesley Brownlee, 43 ans, de Stockton, était vêtu de noir, avait un masque autour du cou, avait une arme à feu et “était à la chasse”, a déclaré McFadden.

“Nous sommes sûrs d’avoir arrêté un autre meurtre”, a-t-il ajouté.

Il n’était pas immédiatement clair si Brownlee avait un avocat pour parler en son nom.

La police recherchait un homme vêtu de noir qui a été filmé sur plusieurs scènes de crime à Stockton, où cinq hommes ont été pris en embuscade et abattus entre le 8 juillet et le 27 septembre. Quatre marchaient et un était dans un voiture garée.

La police pense que la même personne était responsable du meurtre d’un homme à 70 miles à Oakland en avril 2021 et de la blessure d’une femme sans abri à Stockton une semaine plus tard.

Les enquêteurs ont déclaré que des tests balistiques et des preuves vidéo étaient liés aux crimes.

Les autorités ont déclaré avoir reçu des centaines de pourboires après avoir annoncé la chasse à l’homme.

Aucun motif présumé des attaques n’a été donné, mais McFadden a déclaré que le tueur semblait être “en mission”. La police a déclaré que certaines victimes étaient sans abri, mais pas toutes. Aucun n’a été battu ou volé, et la femme qui a survécu a déclaré que son agresseur n’avait rien dit.

Le FBI et divers services de police, y compris à Chicago, ont aidé à l’enquête, a déclaré McFadden.

The Associated Press