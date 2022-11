Stocks de santé, jeu de la Chine, coûts de la technologie

Chaque jour de la semaine, le CNBC Investing Club avec Jim Cramer organise une diffusion en direct “Morning Meeting” à 10h20 HE. Voici un récapitulatif des moments clés de vendredi. Acheter des actions de santé DHR en tant que jeu de réouverture de la Chine La technologie réduit les coûts 1. Acheter des actions de santé en baisse Les actions de santé ont baissé vendredi, ainsi que d’autres noms défensifs, alors que les investisseurs ont continué à acheter des actions de sociétés technologiques dans l’espoir de la Réserve fédérale ralentira son rythme de hausse des taux d’intérêt. En conséquence, nous pensons qu’il s’agit en ce moment d’une excellente occasion d’acheter des actions de soins de santé en baisse et recommandons Johnson & Johnson (JNJ). Cependant, nous avertissons les investisseurs de faire preuve de discipline lorsqu’ils achètent des actions. « Disons que vous êtes nouveau dans le Club et que vous voulez acheter 200 actions de Johnson & Johnson. Achetez-en 100 maintenant, puis attendez de voir si cela ne baisse pas de 10 $, puis achetez la seconde moitié », Jim Cramer dit vendredi. JNJ s’échangeait en baisse de plus de 3% en milieu de matinée, à environ 169 $ par action. 2. DHR en tant que jeu de réouverture de la Chine La Chine a assoupli certaines restrictions de Covid-19 vendredi, et les noms de clubs avec des entreprises dans le pays, notamment Starbucks (SBUX), Wynn Resorts (WYNN) et Estee Lauder (EL) ont bondi. Bien que nous ayons précédemment mis en évidence ces trois actions comme d’excellents jeux pour le moment où la Chine abandonnera sa politique zéro-Covid – Estee Lauder est notre favori – Club holding Danaher (DHR) fait également des affaires importantes en Chine. L’action a grimpé de plus de 1% vendredi, à environ 271 dollars par action, ce qui suggère qu’il s’agira d’une action de base à détenir lors de la réouverture de l’économie chinoise. 3. Réduction des coûts technologiques Amazon (AMZN) effectue un examen des réductions de coûts et réfléchit à la manière de gérer des entreprises non rentables comme Alexa, selon le Wall Street Journal. Le rapport intervient quelques jours après que Meta Platforms (META) ait licencié plus de 11 000 $ d’employés. Bien que nous ne sachions pas encore si Amazon licenciera des travailleurs, nous nous attendons à ce que certaines entreprises de Big Tech suivent probablement les traces de Meta pour contrôler les coûts de ballonnement. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long AMZN, SBUX, WYNN, DHR, EL, JNJ,. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant Jim fait un échange. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.