Stocks de précommercialisation : c’est la clé pour relancer l’économie mondiale

La bonne nouvelle : certains signes indiquent que la situation commence à s’améliorer. La mauvaise nouvelle : d’énormes risques – d’un autre pic de cas de coronavirus à des conflits de travail impliquant des cheminots américains – rendent difficile l’hypothèse d’une grande confiance, assombrissant les perspectives de l’économie mondiale.

Ce qui se passe : La reprise après la pandémie a déclenché une vague de demande que les fabricants et le réseau d’acteurs qui transportent des articles dans le monde n’étaient pas équipés pour gérer. Mais après 18 mois de douleur, certains signes indiquent que les conditions commencent à s’améliorer.

Le fret circule plus facilement et le transit des marchandises s’est en grande partie remis du choc initial de la guerre en Ukraine, m’a dit Konstantin Krebs, associé directeur de Capstan Capital, une banque d’investissement qui travaille avec des investisseurs dans les conteneurs et le transport par conteneurs.

“Les conteneurs reviennent en service, et vous pouvez le sentir”, a déclaré Krebs.

L’indice de pression sur la chaîne d’approvisionnement mondiale de la Federal Reserve Bank de New York a diminué entre avril et juin, bien qu’il reste “à des niveaux historiquement élevés”.

Le coût de la réservation d’un conteneur maritime de 40 pieds est tombé à près de 6 400 dollars, selon la plateforme de fret Freightos. Au début de l’année, il était plus proche de 9 300 $ après avoir dépassé les 11 000 $ en septembre dernier.

Et l’indice des conditions commerciales de Morgan Stanley pour juillet, qui a été publié lundi, a révélé “des progrès dans l’amélioration des conditions d’approvisionnement”. La proportion d’analystes qui ont déclaré que les conditions de la chaîne d’approvisionnement étaient en hausse est passée de 17% à 54%, alors qu’aucun n’a signalé de détérioration des conditions.

La Chine a également été en mesure de gérer des volumes plus élevés de conteneurs dans des ports cruciaux malgré les restrictions visant à arrêter complètement la propagation de Covid-19, apaisant les craintes que l’approche du président Xi Jinping pour éradiquer le virus n’exacerbe considérablement les embouteillages.

Cela dit: le calendrier d’une normalisation complète reste à deviner.

Selon l’enquête de Morgan Stanley, 54% des personnes interrogées pensent que les ruptures d’approvisionnement s’atténueront au cours du premier semestre de l’année prochaine, tandis que près d’un tiers pensent que cela prendra plus de temps.

Boeing ( BA ) Le PDG Dave Calhoun a déclaré lundi que les problèmes avec la chaîne d’approvisionnement de l’avionneur pourraient persister pendant encore 18 mois, entravant sa capacité à fabriquer autant d’avions qu’il le souhaiterait.

Les circonstances évoluent toujours rapidement, ce qui rend les prévisions encore plus délicates.

L’augmentation des infections liées à la sous-variante BA.5 Omicron pourrait provoquer une nouvelle vague de pénuries de travailleurs et de ports obstrués, a déclaré Krebs. La possibilité de nouvelles sanctions contre la Russie ou d’une autre série de blocages en Chine doit également être surveillée.

Les perturbations du service ferroviaire provoquent également des frictions sur des voies de communication clés comme le port de Los Angeles. Le président Joe Biden a pris la semaine dernière des mesures pour empêcher les cheminots américains de se mettre en grève, ce qui aurait stoppé brutalement près de 30 % du fret national, mais le temps presse pour que les parties parviennent à une solution à plus long terme.

Une récession mondiale, quant à elle, réduirait considérablement la pression. Une chute de la demande freinerait le trafic de la chaîne d’approvisionnement beaucoup plus tôt que prévu.

Prenez du recul : la rapidité avec laquelle les chaînes d’approvisionnement reviendront à la normale aura des conséquences majeures sur l’inflation, qui a été stimulée en partie par un accès limité à l’approvisionnement en biens. Les tendances aideront à dicter la voie à suivre pour les décideurs comme la Réserve fédérale.

Les entreprises technologiques plafonnent les embauches alors que l’incertitude menace

Pendant une grande partie de la dernière décennie, les entreprises technologiques ont comblé leurs employés de somptueuses rémunérations et d’avantages de luxe tout en embauchant à un rythme rapide. Maintenant, ils reculent, optant pour la prudence alors qu’ils se préparent à une éventuelle récession.

Le dernier en date : Bloomberg a rapporté lundi que Pomme ( AAPL ) la société américaine la plus précieuse, a l’intention de ralentir la croissance des embauches et des dépenses l’année prochaine dans certaines divisions.

D’autres entreprises technologiques, dont Alphabet, la société mère de Google, Uber, Lyft, Snap et Twitter, ont également annoncé leur intention de ralentir ou de suspendre l’embauche.

“Pour aller de l’avant, nous devons être plus entreprenants, travailler avec une plus grande urgence, une concentration plus précise et plus de faim que nous ne l’avons montré les jours plus ensoleillés”, a déclaré le PDG d’Alphabet, Sundar Pichai, dans une note aux employés la semaine dernière. “Dans certains cas, cela signifie consolider là où les investissements se chevauchent et rationaliser les processus.”

Point de vue des investisseurs : les actions d’Apple ont chuté de plus de 2 % lundi. C’est en baisse de plus de 17% depuis le début de l’année. C’est légèrement mieux que le S&P 500 plus large, qui a perdu près de 20 % au cours de la même période.

La nouvelle met Wall Street en alerte avant les bénéfices de Big Tech, qui débuteront sérieusement la semaine prochaine. Apple doit publier ses résultats le 28 juillet.

La grande question : les entreprises technologiques tentent-elles d’anticiper une baisse potentielle de l’activité économique ou voient-elles déjà des signes de recul dans leurs activités ?

Apple a averti en avril que ses revenus seraient touchés de 4 à 8 milliards de dollars en raison des perturbations continues de la chaîne d’approvisionnement. Le dollar fort devrait également être un vent contraire majeur.

L’humeur de Wall Street est sombre. Ce n’est pas forcément une mauvaise chose

Ce n’est un secret pour personne que les investisseurs sont de mauvaise humeur alors que les inquiétudes concernant le retrait rapide du soutien des banques centrales et la possibilité croissante d’une récession mondiale alimentent l’alarme.

Mais la dernière enquête auprès des gestionnaires de fonds mondiaux de Bank of America, publiée mardi, révèle un “niveau de pessimisme désastreux des investisseurs”.

Les attentes de croissance mondiale sont à un niveau historiquement bas, tandis que les niveaux de liquidités n’ont pas été aussi élevés depuis le 11 septembre. L’allocation d’argent aux actions n’a pas été aussi faible depuis la crise financière de 2008.

Ce que cela signifie : pour certains, cela peut en fait être un signal pour recommencer à acheter des actifs risqués comme des actions. Les investisseurs observent un moment connu sous le nom de “capitulation”, lorsque le sentiment est si baissier qu’il ne peut pas s’aggraver. Cela indique que le bas de la vente pourrait être proche.

“Le sentiment indique que les actions / le crédit se redresseront dans les semaines à venir”, a déclaré Michael Hartnett, stratège en chef des investissements chez Bank of America.

Financière alliée ( ALLIÉ ) , Halliburton ( HAL ) , Hasbro ( A ) , Johnson & Johnson ( JNJ ) et Truiste ( TFC ) tous publient leurs résultats avant l’ouverture des marchés américains. JB Hunt et Netflix ( NFLX ) suivre après la clôture.

Aujourd’hui également : les mises en chantier et les permis de construire aux États-Unis pour juin arrivent à 8h30 HE.