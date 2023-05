Stocks bougeant grand midi: PACW, DKNG, PFE, FL

Découvrez les entreprises qui font les gros titres dans le commerce de midi.

PacWest Bancorp – Les actions ont augmenté de 14%. La banque régionale suivie de près a vendu pour environ 2,6 milliards de dollars de prêts à la construction à une filiale de Kennedy-Wilson Holdings.

DraftKings — Les actions de la plateforme de paris sportifs ont grimpé de 8 % dans les échanges de midi. Plus tôt lundi, UBS a mis à jour le stock pour acheter de neutre sur une forte croissance dans les nouveaux États.

Zions Bancorporation – L’action bancaire a bondi de 6,7% après que le groupe Hovde a lancé la couverture de Zions à surperformance, avec un objectif de prix de 40 $, selon FactSet. C’est environ 49% de hausse par rapport à la clôture des actions vendredi.

Pfizer – Les actions de Pfizer ont bondi de plus de 3 % après qu’une étude évaluée par des pairs a montré qu’un médicament oral de Pfizer pour la perte de poids a montré des résultats similaires et plus rapides que l’Ozempic de son concurrent Novo Nordisk.

Métaplates-formes – La société de médias sociaux a augmenté de 1,6% pour atteindre un sommet de 52 semaines même après l’annonce que l’entreprise a été condamnée à une amende record de 1,2 milliard d’euros (1,3 milliard de dollars) par les régulateurs européens de la confidentialité pour le transfert de données d’utilisateurs de l’UE vers les États-Unis. a augmenté d’environ 106% cette année, soutenu par l’optimisme des investisseurs autour de l’espace de l’intelligence artificielle.

Nike , Casier à pied – Les actions de Nike ont baissé de 2,7 % lundi. Citi a ajouté une montre de catalyseur négative sur la société de vêtements de sport dans une note de lundi. La société a déclaré que le rapport sur les résultats pire que prévu de Foot Locker la semaine dernière signalait des difficultés à venir pour Nike. Pendant ce temps, les actions Foot Locker ont chuté de 6%.

Technologie Micron — Le stock de puces a perdu 2,5 % après que l’administration chinoise du cyberespace a interdit aux opérateurs d' »infrastructures d’information critiques » dans ce pays d’acheter des produits auprès de Micron. Pékin a déclaré que la société présentait un « risque majeur pour la sécurité ».

Catalent – Catalent a rebondi pour s’échanger 3% plus haut. L’action était en baisse dans les échanges avant commercialisation lundi. L’action intervient après que JPMorgan a rétrogradé vendredi le stock pharmaceutique à neutre de surpoids. La firme de Wall Street a cité des vents contraires macro pour le changement de notation.

Norfolk Sud – Norfolk Southern a gagné moins de 1% pendant les échanges de midi. Citi a mis à niveau le stock de chemin de fer pour acheter à partir du neutre, tandis que Wells Fargo a mis à niveau Norfolk en surpoids à poids égal.

Pomme – Les actions du géant de la technologie ont chuté de moins de 1% après une dégradation de Loop Capital, qui a averti qu’Apple pourrait manquer ses prévisions de revenus pour le trimestre de juin. Les actions d’Apple ont augmenté de plus de 30 % depuis le début de l’année.

Jet Blue Airways , Compagnies aériennes américaines – Les actions de JetBlue et d’American Airlines ont diminué de 1,3% et 2,6%, respectivement, après que le ministère de la Justice a remporté vendredi un procès pour mettre fin à leur partenariat dans le Nord-Est, affirmant qu’il était anticoncurrentiel.

– Brian Evans, Michelle Fox, Alexander Harring, Hakyung Kim, Yun Li et Jesse Pound de CNBC ont contribué au reportage