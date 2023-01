Stocks avant commercialisation : voici ce qui stimulera les marchés cette année

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



New York

CNN

—



Bienvenue au premier jour de bourse de 2023. Les marchés poussent à la hausse mais ne se sentent pas encore à l’aise – si l’année dernière nous a appris quelque chose, c’est de s’attendre à l’inattendu.

Le premier jour de bourse de 2022, le S&P 500 et le Dow Jones ont atteint des records. Plus tard dans la semaine, des minutes de la Réserve fédérale ont mis en évidence une inquiétude croissante face à la hausse de l’inflation et ont indiqué que les responsables envisageaient des hausses de taux. Depuis lors, des billions de dollars ont été effacés des marchés du monde entier alors que les actions et les obligations ont été fauchées par la politique belliciste de la Fed, le chaos géopolitique, les fermetures de Covid et plus encore.

Alors, qu’y a-t-il sur le radar cette année? Voici les principales histoires qui ont façonné le marché au cours de l’année écoulée et qui nous suivront jusqu’en 2023.

L’inflation, la Fed et la récession

L’inflation a été le principal événement du marché l’année dernière – les prix dans le monde entier ont grimpé en flèche, poussant les banques centrales à augmenter collectivement les taux d’intérêt plus de 300 fois.

Aux États-Unis, l’inflation a atteint un sommet de quatre décennies en juin, à 9,1 % et la Réserve fédérale a relevé ses taux de façon agressive en réponse.

À la fin de l’année, les responsables de la Fed ont augmenté le taux que les banques se facturent pour les emprunts au jour le jour à une fourchette de 4,25 % à 4,5 %, le plus élevé depuis 2007.

Ces augmentations de taux visaient à refroidir l’économie et à atténuer les hausses de prix, mais maintenant les analystes et les économistes craignent que les choses soient devenues trop froides et qu’une récession soit imminente. La question est : à quel point cela sera-t-il mauvais ?

Chine

La politique zéro Covid de la Chine a maintenu de larges pans du pays à l’arrêt pendant de longues périodes au cours des trois dernières années, étouffant les affaires et frustrant les citoyens et le commerce mondial.

Maintenant, Pékin s’écarte de son protocole politique strict et les attentes sont élevées pour la deuxième économie mondiale.

Mais le processus de réouverture risque d’être erratique, selon les économistes. Ils s’attendent à ce que l’économie du pays connaisse un parcours cahoteux cette année.

La Russie et l’Ukraine

Fin février, la Russie a envahi l’Ukraine et déclenché une guerre prolongée qui ferait monter en flèche les prix mondiaux des denrées alimentaires et du carburant. Aujourd’hui, une crise énergétique s’empare de l’Europe.

Le chef de l’Agence internationale de l’énergie, Fatih Birol, et la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, ont averti que l’Europe pourrait faire face à une pénurie de gaz naturel de 27 milliards de mètres cubes en 2023. Cela équivaut à près de 7 % de la consommation annuelle de la région.

La Russie, qui a envoyé environ 60 milliards de mètres cubes de gaz vers l’Union européenne au cours de l’année 2022, pourrait arrêter complètement les flux. Cela pourrait également réduire considérablement la production de pétrole en réponse à un plafonnement des prix occidental.

Hiver SBF et crypto

Ce fut une très mauvaise année pour la crypto. La valeur de Bitcoin a chuté de plus de 64 % en 2022, la Fed ayant relevé les taux d’intérêt et les investisseurs se sont installés dans leurs stratégies de marché baissier à risque.

Le monde de la cryptographie a également été secoué l’année dernière par la spirale mortelle choquante de l’échange de devises numériques FTX et l’inculpation subséquente de son fondateur Sam Bankman-Fried pour huit accusations criminelles, dont fraude et complot.

Elon Musk peut ajouter un autre record à sa liste de réalisations : fondateur, PDG, homme le plus riche du monde, hôte SNL et maintenant… la première personne à avoir perdu 200 milliards de dollars de richesse, selon un rapport de Bloomberg.

Mais ne pleurez pas pour Musk pour l’instant. Le PDG de Tesla, SpaceX et Twitter vaut désormais 137 milliards de dollars, selon le Bloomberg Billionaires Index. Cela le place au deuxième rang sur la liste des plus riches du monde derrière le président de LVMH, Bernard Arnault. Mais à son apogée en novembre 2021, la valeur nette de Musk était de 340 milliards de dollars.

Cette baisse est en grande partie due au fait que l’essentiel de la richesse de Musk est lié à Tesla, dont l’action a plongé de 65 % en 2022, rapporte mon collègue David Goldman.

La demande de Teslas s’est affaiblie alors que la concurrence dans les véhicules électriques des constructeurs automobiles établis a bondi l’année dernière. L’entreprise n’a pas atteint ses objectifs de croissance et a réduit sa production en Chine. Ses livraisons du quatrième trimestre, annoncées lundi, ont manqué les estimations de Wall Street.

L’achat de Twitter par Musk pour 44 milliards de dollars n’a pas non plus aidé les actions de Tesla ni la richesse personnelle de Musk. Musk, le plus grand actionnaire de Tesla, a vendu pour 23 milliards de dollars d’actions Tesla depuis que son intérêt pour Twitter est devenu public en avril.

Tout n’est pas catastrophique là-bas. Nous ne sommes pas encore en récession, après tout. Mon collègue prudemment optimiste, Matt Egan, a récemment expliqué pourquoi nous pourrions réaliser un atterrissage en douceur en 2023.