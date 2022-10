Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



Les marchés ont plongé jeudi matin après que des données brûlantes sur l’inflation aient fait craindre à Wall Street que la Réserve fédérale continue de relever agressivement les taux d’intérêt. Puis, quelque chose d’étrange s’est produit.

Les actions ont effectué un retour massif. Le Dow Jones Industrial Average a bondi de 1 500 points d’un sommet à l’autre et le S&P 500 a affiché sa plus large fourchette de négociation depuis mars 2020, terminant la journée en hausse de plus de 2 %.

Que ce passe-t-il: L’indice des prix à la consommation, ou IPC, a augmenté de 0,4 % en septembre par rapport au mois précédent, soit le double de l’estimation de 0,2 % des analystes interrogés par Refinitiv. Sur une base annuelle, l’inflation a augmenté de 8,2 %.

La Fed ne peut pas être satisfaite du rapport. Dans le procès-verbal de sa réunion de septembre, publié mercredi, les responsables ont exprimé leur inquiétude quant au “risque d’effets négatifs importants sur les perspectives économiques” si l’inflation continue de s’accélérer.

Alors, qu’est-ce qui explique la forte divergence entre les marchés et les données d’inflation apparemment terribles ? Les investisseurs pourraient parier que le rapport sur l’inflation plus forte que prévu signifie que les hausses de prix sont proches de leur sommet. Le marché en montagnes russes illustre à quel point les investisseurs recherchent désespérément des indices sur ce que la Fed fera ensuite.

En attendant, l’inflation débridée frappe durement les ménages, mettant en évidence une déconnexion entre Wall Street et Main Street.

La grande image: La richesse des ménages est sur la bonne voie pour sa première réduction significative depuis la crise financière de 2008, selon un nouveau rapport de la société de services financiers Allianz.

Les actifs mondiaux devraient baisser de plus de 2 % en 2022, rapporte Allianz. Cela signifie que les ménages perdront en moyenne environ un dixième de leur patrimoine cette année.

Le rapport dresse un sombre tableau. La crise financière de 2008 a été marquée par un revirement relativement rapide, mais les perspectives actuelles montrent une croissance stagnante à l’avenir. La croissance moyenne des actifs financiers devrait se situer autour de 4,6 % jusqu’en 2025, contre 10,4 % au cours des trois dernières années.

La guerre de la Russie contre l’Ukraine a entravé le potentiel de reprise économique post-pandémique et a accru la pénurie de nourriture et d’énergie. L’inflation est endémique et les banques centrales du monde entier augmentent les coûts d’emprunt. Les marchés boursiers devraient terminer l’année dans le rouge – 2021 “aurait peut-être été la dernière année de l’ancienne” nouvelle normalité “, avec des taux d’intérêt bas et des marchés boursiers haussiers”, ont écrit les chercheurs d’Allianz.

La dette des ménages, quant à elle, a augmenté à l’échelle mondiale. “Le contexte de hausse des taux d’intérêt et de hausse du coût de la vie pourrait constituer un risque pour les bilans des ménages”, ont rapporté des chercheurs.

La vente à emporter : Allianz appelle ces changements un “changement tectonique” de la richesse mondiale dont il faudra des années pour se remettre. La publication d’aujourd’hui des ventes au détail aux États-Unis pour septembre apportera probablement plus de lumière sur l’état du consommateur, tout comme les rapports sur les bénéfices de certains des plus grands prêteurs du pays – JPMorgan (JPM), Citigroup (C), Wells Fargo (WFG) et Morgan Stanley (MS) rapportent tous ce matin.

Les taux hypothécaires aux États-Unis ont encore augmenté cette semaine, se rapprochant encore plus de 7 %.

L’hypothèque à taux fixe de 30 ans était en moyenne de 6,92 % au cours de la semaine se terminant le 13 octobre, contre 6,66 % la semaine précédente, selon Freddie Mac. C’est le taux moyen le plus élevé depuis avril 2002.

Le virage à la hausse a été rapide : il y a tout juste un an, le taux fixe à 30 ans s’élevait à 3,05 %. Les taux hypothécaires ont plus que doublé au cours de la dernière année alors que la Réserve fédérale a poursuivi sa campagne sans précédent de hausse des taux d’intérêt afin de maîtriser la flambée de l’inflation.

La combinaison des hausses de taux de la banque centrale, des inquiétudes des investisseurs au sujet d’une récession et de nouvelles économiques mitigées a rendu les taux hypothécaires volatils au cours des derniers mois, rapporte ma collègue Anna Bahney.

“Nous continuons à voir un conte de deux économies dans les données”, a déclaré Sam Khater, économiste en chef de Freddie Mac. “La forte croissance de l’emploi et des salaires maintient les bilans des consommateurs positifs, tandis que l’inflation persistante, les craintes de récession et l’abordabilité du logement font chuter précipitamment la demande de logements.”

Faire le calcul : Il y a un an, un acheteur qui avait misé 20 % sur une maison de 390 000 $ et financé le reste avec une hypothèque à taux fixe sur 30 ans à un taux d’intérêt moyen de 3,05 % avait un versement hypothécaire mensuel de 1 324 $, selon les calculs de Freddie Mac.

Aujourd’hui, un propriétaire achetant une maison au même prix avec un taux moyen de 6,92 % paierait 2 059 $ par mois en capital et intérêts. C’est 735 $ de plus chaque mois.

Et après: Les prochains mois seront sans aucun doute importants pour l’économie et le marché du logement, a déclaré Khater. Déjà, les ventes de maisons chutent et les prix baissent.

Avec moins de personnes cherchant à acheter une hypothèque ou à refinancer une maison et une situation économique incertaine à venir, le crédit devient de plus en plus difficile à obtenir.

Netflix (NFLX) était autrefois un refuge contre le barrage quotidien constant de publicités.

Ce n’est plus le cas, rapporte mon collègue Frank Pallotta.

Jeudi, Netflix a dévoilé “Basic with Ads”, son plan d’abonnement très attendu financé par la publicité. Le nouveau niveau coûtera 6,99 $ par mois aux États-Unis.

La nouvelle option comprendra une grande partie de ce qui est disponible avec le plan de base actuel de 9,99 $ par mois de Netflix, mais comprendra une moyenne de quatre à cinq minutes de publicités par heure. Ces publicités dureront 15 ou 30 secondes et seront diffusées avant et pendant les séries télévisées et les films.

Le lancement du plan d’abonnement financé par la publicité est un moment capital dans l’histoire de 25 ans de Netflix.

“Nous … faisons de la publicité gratuitement”, a déclaré Netflix dans une lettre aux actionnaires en 2019. “Cela reste une partie profonde de notre proposition de marque.”

Mais après une année 2022 cauchemardesque, la plateforme ne peut plus s’en tenir à cette approche.

En avril, Netflix a révélé qu’il avait perdu des abonnés pour la première fois en plus d’une décennie.

Suite à cette nouvelle, l’action a chuté et la société a perdu des milliards de capitalisation boursière. Des centaines d’employés ont été licenciés et les doutes se sont multipliés quant à l’avenir de la plateforme, soulevant des questions sur la viabilité de l’ensemble du marché du streaming.

En fin de compte, Netflix a besoin de plus de revenus, et les publicités sont un moyen d’y parvenir.

JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFM), Citigroup (C) et Morgan Stanley (MS) publient leurs résultats du troisième trimestre avant la cloche.

Le US Census Bureau devrait publier les données sur les ventes au détail de septembre à 8 h 30 HE.

A venir la semaine prochaine :

▸ La National Association of Realtors rapporte les ventes de maisons existantes pour septembre.

▸ Résultats du troisième trimestre de Bank of America (BAC), Goldman Sachs (GS), Johnson & Johnson (JNJ), United Airlines (UAL), American Airlines (AAL), Tesla (TSLA), AT&T (T), Verizon (VZ ) et Netflix (NFLX).