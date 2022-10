Stocks avant commercialisation : ne vous laissez pas berner par un rapport sur le PIB solide

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



New York

CNN Affaires

—



La récession imminente est le sujet du jour. De Goldman Sachs au FMI, les analystes et les économistes semblent convenir qu’un ralentissement économique est à venir pour les États-Unis au début de 2023. C’est pourquoi il est si surprenant que l’économie américaine devrait afficher une croissance robuste dans le rapport sur le PIB du troisième trimestre de jeudi.

Mais les investisseurs doivent se méfier d’un chiffre global positif. Les économistes préviennent que le rapport pourrait être une merveille unique qui surestime l’élan d’une économie qui ralentit en fait.

Que ce passe-t-il: Selon Refinitiv, le produit intérieur brut, une large mesure de l’activité économique, aurait augmenté de 2,4 % entre juillet et septembre. C’est énorme si l’on considère que nous venons de connaître six mois de contraction économique.

Cette baisse, associée à une inflation persistante et à la hausse des taux d’intérêt, a conduit beaucoup à croire que les États-Unis étaient liés à la récession. Un quart de la croissance ne changera pas nécessairement cela, disent les économistes qui voient cela moins comme une grâce salvatrice et plus comme une bosse avant la crise.

“À l’avenir, la croissance pourrait bien devenir négative au quatrième trimestre et sera probablement très faible au cours de la prochaine année”, a écrit lundi David Kelly, stratège mondial en chef chez JPMorgan Asset Management.

Les taux des crédits immobiliers ont plus que doublé depuis le début de l’année. Le dollar américain est maintenant en hausse de près de 20 % d’une année sur l’autre par rapport à un panier de ses six pairs les plus proches. (Sa force peut nuire aux exportations américaines et aux bénéfices des entreprises américaines à l’étranger, ce qui pourrait affaiblir la croissance.) Le déficit budgétaire fédéral, quant à lui, a été réduit de moitié, ce qui indique une réduction des dépenses publiques.

“Il y a plus de puissance de freinage infligée à l’économie américaine que ce qui sera apparent dans le rapport sur le PIB du troisième trimestre”, a écrit Kelly.

À moins que les États-Unis ne connaissent une profonde récession et une reprise ultérieure, ou que les taux de participation à la population active et la productivité ne montent soudainement en flèche, “il y a peu de raisons de s’attendre à une croissance en plein essor à tout moment au cours des prochaines années”, a-t-il ajouté.

De plus, le PIB du troisième trimestre devrait être élevé par un rétrécissement de l’écart entre les exportations et les importations. Mais c’est parce que les États-Unis importent moins de marchandises à mesure que la demande se tarit. Si vous soulevez le capot et examinez les chiffres, a déclaré Andrew Patterson, économiste principal chez Vanguard, vous verrez que le consommateur et les entreprises américaines dépensent en fait moins. C’est mauvais signe.

Les chiffres seront également soutenus par une augmentation des niveaux de stocks des détaillants, qui commencent à rebondir après des problèmes de chaîne d’approvisionnement plus tôt dans l’année.

Ce que la Fed recherche : Les investisseurs analyseront les données économiques de jeudi pour trouver des indices sur la décision de la Fed sur les taux d’intérêt lors de sa réunion politique la semaine prochaine. Les responsables de la banque centrale vont examiner les mesures sous-jacentes dans le rapport et ignoreront probablement les gros titres, a déclaré Patterson.

Il y a trois catégories dans le rapport auxquelles la Fed accordera une attention particulière, a déclaré Paterson. La première est de savoir si les entreprises investissent dans leur croissance future en achetant des choses comme de nouvelles machines. Vient ensuite l’investissement résidentiel, qui mesure la construction et la rénovation de maisons et signale un marché du logement sain. Le troisième est la consommation des ménages, une mesure de la somme d’argent que les Américains dépensent en biens pour répondre à leurs besoins quotidiens comme la nourriture et les vêtements.

Paterson dit qu’il s’attend à ce que les chiffres de la consommation des ménages corrigés de l’inflation aient diminué. “Ils peuvent être carrément négatifs”, a-t-il déclaré.

La ligne du bas : Le redressement des balances commerciales gonfle souvent à tort les calculs de la croissance économique avant une récession. Le PIB corrigé de l’inflation a reflété des gains sains au début de quatre des six derniers ralentissements, a écrit Joseph LaVorgna, économiste en chef chez SMBC Nikko Securities America et ancien conseiller économique de Trump à la Maison Blanche, dans une note.

L’économie n’est pas tirée d’affaire, même si le chiffre global du PIB de jeudi montre un rebond.

La confiance des consommateurs américains est tombée en octobre à son plus bas niveau depuis juillet, car les coûts d’emprunt élevés et la flambée de l’inflation pèsent sur les budgets des ménages, rapporte ma collègue Alicia Wallace.

Les perspectives à court terme des consommateurs restent « lamentables », a déclaré Lynn Franco, directrice principale des indicateurs économiques du Conference Board.

“Notamment, les inquiétudes concernant l’inflation – qui avaient reculé depuis juillet – ont repris, les prix de l’essence et de l’alimentation étant les principaux moteurs”, a déclaré Franco dans un communiqué. “Pour l’avenir, les pressions inflationnistes continueront de peser fortement sur la confiance et les dépenses des consommateurs, ce qui pourrait entraîner une saison des fêtes difficile pour les détaillants.”

L’optimisme des consommateurs s’est estompé non seulement pour la période économique actuelle, mais aussi pour ce qui pourrait arriver au cours des prochains mois.

Ce n’est pas de bon augure économique.

Les nombres: L’indice de confiance des consommateurs a chuté à 102,5 contre 107,8 révisé en septembre, selon les données publiées mardi par le Conference Board. Les économistes s’attendaient à une lecture de 106,5, selon les estimations de Refinitiv. Une lecture supérieure à 100 indique que les consommateurs ont une attitude optimiste envers l’économie. En février 2020, l’indice de confiance des consommateurs était de 132,6.

Ne vous attendez pas à ce que les choses deviennent moins chères de si tôt. Les principaux PDG de l’alimentation et des boissons émettent des avertissements sur les hausses de prix à venir.

Le PDG de Kraft Heinz (KHC), Miguel Patricio, a déclaré à Christine Romans de CNN Business dans une récente interview que la hausse de l’inflation et les problèmes d’approvisionnement traversent l’industrie alimentaire, incitant son entreprise à continuer d’augmenter les prix.

“Nous avons déjà augmenté les prix que nous attendions cette année, mais je prédis que l’année prochaine, l’inflation se poursuivra, et par conséquent [we] aura d’autres séries d’augmentations de prix », a déclaré Patricio.

Mardi, le PDG de Coca-Cola (KO), James Quincey, a fait des commentaires similaires. “Il y aura des coûts d’entrée supérieurs à la normale”, a déclaré Quincey sur Squawk on the Street de CNBC. “Nous nous attendons donc à ce que les prix soient supérieurs à la normale l’année prochaine en plus de ce qui s’est passé cette année. ”

Ce n’est pas une mauvaise nouvelle pour Coke, cependant. La hausse des prix du coke a contribué à augmenter son revenu net de 10 % au troisième trimestre.