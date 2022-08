Stocks avant commercialisation : ne vous attendez pas à ce que les prix des maisons s’effondrent bientôt

Que se passe-t-il : Les prix des maisons ont augmenté de 18 % en juin par rapport à il y a un an, Tampa, Miami et Dallas enregistrant les gains annuels les plus élevés, selon les indices S&P CoreLogic Case-Shiller.

C’était un rythme plus lent qu’en mai, où ils avaient augmenté de 19,9 % par an. Mais l’essentiel est que les prix augmentent encore beaucoup, même si les ventes de maisons ont diminué par rapport à leurs sommets.

Les économistes de la Federal Reserve Bank de Dallas ont examiné cette question plus tôt cette année, notant dans un article de blog que les prix des maisons augmentaient plus rapidement que les forces du marché ne l’indiqueraient, et devenaient “déconnectés des fondamentaux”.