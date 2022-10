Stocks avant commercialisation : la réduction de la production de l’OPEP est une victoire pour les stocks pétroliers

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



New York

CNN Affaires

—



La Maison Blanche n’est pas très satisfaite de la décision de l’OPEP de réduire la production de pétrole de 2 millions de barils par jour. Les consommateurs ne seront pas non plus de grands fans, car cette décision fera probablement grimper les prix de l’essence.

Mais il y a un grand gagnant qui sort de l’épreuve : les actions pétrolières.

Que ce passe-t-il: Le cartel des grands producteurs de pétrole et ses alliés, menés par l’Arabie saoudite et la Russie, a annoncé mercredi sa plus forte baisse de production depuis le début de la pandémie. La réduction, qui équivaut à environ 2 % de la demande mondiale de pétrole, ne commencera qu’en novembre, mais les prix ont immédiatement été stimulés.

Les prix du pétrole ont atteint des sommets de trois semaines après l’annonce. Le brut Brent, la référence internationale, oscillait juste en dessous de 95 dollars le baril vendredi matin, en hausse d’environ 6 % depuis lundi.

Les actions pétrolières et gazières américaines ont prospéré en conséquence. Le secteur de l’énergie du S&P 500 – qui comprend des actions comme Exxon Mobil (XOM), Chevron (CVX) et Phillips 66 (PSX) – est en hausse de près de 15 % pour la semaine, tandis que l’indice dans son ensemble n’a augmenté que de 3,7 %.

En effet, les coupures d’approvisionnement signifient des bénéfices plus élevés pour les entreprises énergétiques. “Vue d’ensemble, cela signifie des prix du pétrole plus élevés et des flux de trésorerie plus élevés”, a déclaré Stephen Ellis, analyste principal chez Morningstar. La réduction de la production entraînera une augmentation des dividendes et des rachats d’actions parmi les sociétés énergétiques, a-t-il déclaré.

Jusqu’à présent, les sociétés énergétiques ont connu une année exceptionnelle.

Exxon Mobil est en hausse de plus de 60 % depuis le début de l’année, Halliburton (HAL) est en hausse de près de 25 % et Occidental Petroleum (OXY), stimulé par Berkshire Hathaway (BRKA) de Warren Buffett, augmentant considérablement sa participation dans la société, est en hausse de 127 %. Le S&P 500 est en baisse d’environ 22 % pour la même période.

La grande image: Les sociétés énergétiques aux États-Unis et en Europe ont réalisé des bénéfices époustouflants cette année alors que les crises d’approvisionnement font grimper les prix du pétrole brut.

Le bénéfice d’Exxon, hors éléments spéciaux, s’est élevé à 17,6 milliards de dollars au deuxième trimestre 2022, en hausse de 273 % par rapport à la même période il y a un an. Le bénéfice de Chevron au deuxième trimestre a également augmenté de 277 % par rapport à l’année précédente.

Les sociétés énergétiques ont largement utilisé ces bénéfices pour attirer et récompenser les actionnaires, ce qui rend leurs actions d’autant plus attrayantes. Les grandes sociétés pétrolières et gazières sont sur la bonne voie pour racheter des niveaux d’actions presque record cette année. Les estimations de Bernstein Research montrent que les sept plus grandes entreprises, dont Exxon Mobil, Chevron, BP (BP) et Shell (SHLX), sont sur le point de restituer 38 milliards de dollars aux actionnaires par le biais de rachats cette année. Ce serait presque le quadruple des 10 milliards de dollars de rachats réalisés en 2021.

“Les entreprises sont beaucoup plus axées sur les actionnaires qu’elles ne l’ont été par le passé”, a déclaré Quincy Krosby, stratège mondial en chef pour LPL Financial. « En conséquence, le secteur est récompensé. Le consensus général des analystes est que les clients devraient investir dans ces sociétés, même lorsqu’elles vendent. »

La vente à emporter : Le secteur de l’énergie a sauvé à lui seul le marché boursier au deuxième trimestre et il semble en bonne voie pour faire de même ce trimestre. Cette annonce de l’OPEP pourrait faire de 2022 l’année de la grande énergie.

Les investisseurs retiennent leur souffle ce matin en attendant la publication du dernier rapport mensuel sur l’emploi du Bureau of Labor Statistics.

Tous les regards seront tournés vers la question de savoir si le marché du travail montre des signes de relâchement – ​​l’un des facteurs les plus cruciaux qui aideront la Réserve fédérale à déterminer ses prochaines étapes dans la lutte contre une inflation élevée depuis des décennies.

L’économie américaine devrait avoir créé 250 000 emplois en septembre, ce qui serait le plus faible gain mensuel d’emplois depuis décembre 2020, selon les estimations de Refinitiv.

Si les chiffres arrivent comme le suggèrent les estimations, les investisseurs seront probablement très heureux. Un marché du travail affaibli exercera une pression à la baisse sur les salaires et l’inflation : cela signifie que la politique de la Fed fonctionne et qu’elle pourrait s’éloigner des hausses agressives des taux d’intérêt.

Les données sur l’emploi du mois d’août indiquaient déjà que le marché du travail historiquement tendu s’est relâché d’un cran, rapporte ma collègue Alicia Wallace. Le rapport sur l’emploi pour ce mois a révélé que l’Amérique avait ajouté 315 000 postes, un niveau bien inférieur au gain mensuel moyen de 512 000 au cours des 12 derniers mois.

Mais alors que le nombre d’emplois très attendu est en baisse, il est toujours robuste, selon les données du BLS. La moyenne mensuelle avant la pandémie était d’environ 200 000.

Les élections de mi-mandat sont dans un peu plus d’un mois et Wall Street espère une impasse.

C’est parce que les investisseurs préfèrent en fait que les politiciens se chamaillent et que peu de choses soient faites, rapporte mon collègue Paul R. La Monica.

Les divisions de puissance dans le courant continu signifient de gros rendements à New York. Selon les données d’Edelman Financial Engines, le S&P 500 a enregistré un rendement annualisé de 16,9 % au cours des neuf années écoulées depuis 1948, lorsqu’un démocrate était à la Maison Blanche et que les républicains avaient la majorité dans les deux chambres du Congrès.

“Si les républicains prennent la Chambre au minimum, les actions réagiront probablement positivement sur la base de la proposition selon laquelle l’impasse continue à Washington est bonne pour les affaires en raison de l’absence de changements fiscaux et politiques majeurs”, Daniel Berkowitz, responsable principal des investissements pour Prudent Management Associates, a déclaré dans un rapport.

Mais les investisseurs ne devraient pas trop s’inquiéter du résultat des élections. Les actions ont tendance à augmenter sur le long terme, quelle que soit la politique. Le rendement annuel moyen du marché depuis 1948 pendant les périodes de contrôle démocrate total est toujours solide de 15,1 %. Les actions ont affiché un gain moyen de 15,9 % lorsque les républicains étaient aux commandes.

La ligne du bas : Les marchés devraient moins s’inquiéter des résultats des élections et davantage des élections elles-mêmes. Dan Clifton, responsable de la recherche sur Washington chez Strategas Asset Management, a noté dans un rapport que le S&P 500 avait baissé, en moyenne, d’environ 19 % au cours des années d’élections de mi-mandat avant le vote. Mais le marché a alors tendance à toucher le fond en octobre.

Le Bureau of Labor Statistics publie son rapport sur l’emploi de septembre à 8 h 30 HE.

A venir la semaine prochaine : La saison des résultats du troisième trimestre commence. Attendez-vous à des rapports de grandes banques comme JPMorgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C), Morgan Stanley (MS), PNC (PNC) et US Bancorp et des biens de consommation de base comme Pepsi (PEP), Walgreen (WBA)s et Dominos.

L’IPC et l’IPP, deux mesures étroitement surveillées de l’inflation aux États-Unis, devraient également être publiés.