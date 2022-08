Stocks avant commercialisation : là où six mois de guerre en Ukraine laissent les marchés

Une version de cette histoire est apparue pour la première fois dans la newsletter Before the Bell de CNN Business. Vous n’êtes pas abonné ? Vous pouvez vous inscrire ici. Vous pouvez écouter une version audio de la newsletter en cliquant sur le même lien.



Londres

CNN Affaires

—



Lorsque le président russe Vladimir Poutine a lancé son invasion non provoquée de l’Ukraine fin février, les investisseurs ont été aussi choqués que le reste du monde. Ils se sont précipités pour digérer les conséquences, car la guerre a perturbé les chaînes d’approvisionnement et déclenché des sanctions occidentales sans précédent, mettant à rude épreuve une économie mondiale déjà sous pression.

Six mois après le début du conflit, l’incertitude domine toujours. La guerre continue d’alimenter l’inflation mondiale, faisant pression sur les décideurs pour qu’ils augmentent les coûts d’emprunt, et les entreprises mondiales doivent faire face aux retombées en cours. Le battement de tambour des gros titres en provenance d’Ukraine, disent les commerçants, est impossible à ignorer.

“C’est toujours un facteur important”, m’a dit David Coombs, responsable des investissements multi-actifs chez Rathbones. “C’est très pertinent en ce moment, et malheureusement, il est très difficile de voir cela changer.”

Après une forte reprise estivale, les actions américaines ne sont plus que de 2,3 % inférieures à leur niveau de fin février. Mais la morosité ambiante continue d’influencer les décisions d’investissement. Ce qui se passera ensuite dans le conflit pourrait également être pris en compte dans les prochaines étapes de la Fed, qui restent un déterminant clé de la trajectoire du marché.

Les actions des entreprises européennes, plus directement exposées à la guerre et à la crise énergétique qu’elle a déclenchée, sont en baisse de près de 5 %. Ils font face à des perspectives beaucoup plus sombres.

Si la guerre devait prendre fin, Coombs a déclaré que les actions d’entreprises européennes comme l’allemand Siemens pourraient connaître un énorme rallye. Mais il a exprimé peu d’optimisme sur ce front.

« Il n’y a pas de fin en vue. Il n’y a pas de rapprochement évident entre les deux pays », a-t-il déclaré. “Pour le moment, vous tenez en quelque sorte compte du fait que cette guerre se poursuit jusqu’en 2023.”

Le bras long du conflit ne pèse pas seulement sur le marché boursier mondial.

Production agricole. Le coût du blé a fortement chuté après avoir atteint un niveau record en mars, alors que les investisseurs ont applaudi un accord négocié par les Nations Unies et la Turquie pour relancer les exportations de céréales depuis les principaux ports ukrainiens.

Mais Tracey Allen, stratège des matières premières agricoles chez JPMorgan Chase, a déclaré que la logistique difficile continue de limiter les expéditions en provenance d’Ukraine et que les conditions météorologiques extrêmes pourraient à nouveau faire grimper les prix dans les mois à venir.

« Le marché a vraiment besoin des volumes de céréales en provenance d’Ukraine, mais il ne semble pas que nous allons avoir une normalisation du flux d’exportation sans un cessez-le-feu », m’a-t-elle dit.

Prix ​​de l’énergie. Les prix mondiaux du pétrole ont atteint 139 dollars le baril début mars, mais ont chuté en raison des craintes croissantes d’une récession qui pourrait affecter la demande de carburant. Ils ont perdu environ 18 % depuis début juin.

Pourtant, les prix du gaz naturel montent en flèche alors que la Russie joue avec l’approvisionnement de l’Europe via des pipelines clés et que les vagues de chaleur augmentent la consommation d’électricité. Ils ont atteint un record en Europe cette semaine et un sommet en 14 ans aux États-Unis. L’industrie est touchée et les consommateurs font face à un hiver désespéré.

Devises. L’euro a atteint son plus bas niveau en deux décennies cette semaine, craignant qu’une Europe à court d’énergie ne tombe dans une dure récession. Le mois dernier, il a atteint la parité avec le dollar américain en hausse pour la première fois depuis 2002.

Le dollar fort, qui gagne du terrain lorsque les investisseurs sont stressés et veulent placer leur argent en lieu sûr, pourrait mettre en danger les marchés émergents qui paient leurs importations en dollars. Cela pourrait également toucher des économies plus développées.

« Un rebond soutenu dans la plupart [major] devises par rapport au billet vert nous semble peu probable à ce stade », ont déclaré les stratèges d’ING dans une note cette semaine.

Les allégations de Peiter “Mudge” Zatko, l’ancien responsable de la sécurité de Twitter devenu lanceur d’alerte, sont explosives.

Dans une divulgation de près de 200 pages envoyée le mois dernier aux législateurs et régulateurs américains – qui a été exclusivement rapportée par CNN Business et le Washington Post mardi – Zatko affirme que Twitter a des problèmes de sécurité majeurs.

Les problèmes, dit-il, constituent une menace pour les informations personnelles de ses propres utilisateurs, pour les actionnaires de l’entreprise, pour la sécurité nationale et pour la démocratie.

La plainte de Zatko, qui a été licencié par Twitter (TWTR) en janvier pour ce que la société qualifie de mauvaise performance, fait déjà sensation à Washington.

“Si ces affirmations sont exactes, elles peuvent montrer des risques dangereux pour la confidentialité et la sécurité des données pour les utilisateurs de Twitter du monde entier”, a déclaré sur Twitter le sénateur Dick Durbin, président de la commission judiciaire du Sénat. “Je continuerai d’enquêter sur ce problème et je prendrai les mesures nécessaires pour aller au fond de ces allégations alarmantes.”

Cela pourrait ajouter des maux de tête à une entreprise qui est déjà en mode crise alors qu’elle se dirige vers le tribunal contre Elon Musk, qui a accepté d’acheter l’entreprise et veut maintenant se retirer de l’accord de 44 milliards de dollars. Les actions de Twitter ont chuté de plus de 7% mardi.

N’oubliez pas : les bots sont au cœur de l’argument de Musk selon lequel il devrait pouvoir éviter d’acheter Twitter. Il a affirmé que la société pourrait sous-déclarer considérablement le nombre de spams et de faux comptes. Twitter a déclaré que ce n’était qu’une couverture pour les remords de l’acheteur dans un contexte de ralentissement du marché.

La plainte de Zatko pourrait renforcer la position de Musk. Zatko allègue que Twitter n’a ni l’incitation ni les ressources nécessaires pour mesurer toute l’étendue des bots sur sa plate-forme, et que la société a fait “des fausses déclarations et des omissions importantes” sur les problèmes de sécurité et de confidentialité pendant des années.

Alors que les acheteurs dépensent plus en nourriture et en énergie, ils dépensent moins en vêtements neufs et en produits non essentiels – et même les chaînes de rabais en pâtissent.

Nordstrom (JWN) a abaissé ses perspectives financières pour l’année mardi, indiquant une baisse du trafic et de la demande dans ses magasins Nordstrom (JWN) Rack, qui vendent des articles à des prix inférieurs.

“L’incertitude à l’avenir est importante”, a déclaré le PDG Erik Nordstrom aux analystes, notant que la baisse était la plus prononcée parmi les clients aux revenus les plus faibles de Nordstrom Rack.

Les actions sont en baisse de 13% dans les échanges avant commercialisation mercredi. Macy’s (M) a également déclaré mardi que les clients soucieux de leur budget limitaient leurs dépenses, tandis que les plus aisés dépensaient toujours librement.

Ma bulle de pensée : des magasins comme Nordstrom Rack sont dans une position difficile. Les acheteurs moins touchés par l’inflation sont plus susceptibles de faire leurs achats dans un magasin Nordstrom traditionnel ou chez Bloomingdale. Et même si Rack offre de grosses démarques, de nombreux articles ne sont toujours pas bon marché. Cela le laisse dans le “no man’s land” du commerce de détail à mesure que les habitudes de consommation changent.

Nordstrom le sait. Mais au lieu d’intensifier ses efforts pour courtiser les acheteurs à faible revenu, il prévoit de rendre Rack un peu plus luxueux en ajoutant des articles haut de gamme à ses étagères.

“Nous nous éloignons des articles à bas prix qui n’ont pas trouvé d’écho auprès des clients de Rack”, a déclaré Nordstrom. “Nous pensons que l’augmentation de la pénétration des meilleures marques au Rack différenciera notre offre.”

Petco publie ses résultats avant l’ouverture des marchés américains. Nvidia, Salesforce, Snowflake et Victoria’s Secret suivent après la clôture.

Aujourd’hui également : les commandes de biens durables pour juillet arrivent à 8h30 HE.

À venir demain : la première estimation du PIB américain pour la période d’avril à juin a montré une contraction de 0,9 % de la production sur une base annuelle. Les économistes s’attendent à ce que ce chiffre soit révisé à 0,8% jeudi.