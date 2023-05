Stockport 2 – 1 Salford City

Stockport a réservé sa place dans la finale des barrages de la Sky Bet League Two en remportant une victoire 3-1 aux tirs au but contre Salford après une égalité dramatique.

Salford a pris une avance étroite de 1-0 dès le match aller le week-end dernier, mais le but d’Isaac Olaofe pour Stockport a envoyé le match en prolongation.

Le remplaçant Stevie Mallan a ensuite rétabli l’avance de Salford, mais Jack Stretton a marqué à cinq minutes de la fin de la deuxième période pour porter le score à 2-1 contre Stockport dans la journée et 2-2 au total.

De là, Stockport a marqué trois de leurs quatre pénalités, Antoni Sarcevic marquant l’effort décisif, les guidant vers Wembley alors que Salford a raté trois de leurs tentatives.

Ils affronteront Carlisle ou Bradford le dimanche 28 mai, tandis que Salford restera en Ligue 2 pour la campagne 2023/24.

Stockport a riposté pour atteindre Wembley

L’attaquant du comté de Stockport, Jack Stretton, marque le deuxième but de son équipe lors de la demi-finale retour des barrages avec Salford City, envoyant le match aux tirs au but



Le patron de Stockport, Dave Challinor, a ramené Paddy Madden et Joe Lewis dans sa formation de départ alors qu’il effectuait des changements par rapport au match aller, et c’est Madden qui s’est le plus rapproché de l’égalisation en première mi-temps.

C’était la dernière minute du temps d’arrêt quand il a rencontré un corner avec sa tête et il a heurté le dessous de la barre transversale et a rebondi sur la ligne avant que Salford ne parvienne à dégager. Il a peut-être traversé, mais sans technologie de ligne de but à ce niveau, les officiels n’avaient aucun moyen de le savoir.

Une autre chance glorieuse est venue et s’est poursuivie à la 64e minute alors que Kyle Knoyle a traversé pour Olaofe, mais il ne pouvait que se diriger directement vers Alex Cairns à partir de six mètres. Quelques minutes plus tard, cependant, Olaofe a trouvé le but pour égaliser et envoyer le match en prolongation. C’était une chance beaucoup plus difficile, mais cette fois, il a trouvé le fond du filet avec un effort fulgurant du centre de Ryan Rydel.

Stevie Mallan égalise pour Salford City le jour de la prolongation, les plaçant devant au total lors de leur affrontement en demi-finale retour des barrages en Ligue 2 contre le comté de Stockport



Salford a de nouveau regardé au bord de Wembley après 112 minutes lorsque Mallan a vu son effort de 25 mètres dévier devant l’impuissant Ben Hinchcliffe, mais quelques minutes plus tard, Stockport a de nouveau égalisé, alors qu’un trio de remplaçants à Myles Hippolyte, Sarcevic et Stretton combinés pour que ce dernier entre.

Cela a mené le match aux tirs au but, où Salford a raté trois de ses quatre efforts, ce qui signifie que Stockport prendra sa place en finale et le rêve de promotions consécutives est toujours vivant.

Et après?

Alors que Salford restera dans Sky Bet League One pour la campagne 2023/24, Stockport jouera Carlisle ou Bradford en finale des barrages au stade de Wembley à 13h30 le dimanche 28 mai pour une place en Sky Bet League One.