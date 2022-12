Stockport 2 – 0 Crewe

Les têtes de Paddy Madden et Will Collar en seconde période ont suffi à Stockport pour battre les visiteurs de Crewe 2-0.

Après une première mi-temps sans but, Ryan Rydel a fourni les deux passes décisives aux buteurs du comté pour assurer une victoire méritée en Sky Bet League Two.

Les hôtes ont fait la majeure partie de la course en première mi-temps et Madden aurait dû les mettre en avant quatre minutes lorsqu’il a traversé la défense d’Alex, avec le gardien de but Arthur Okonkwo qui s’est bien effondré pour sauver.

Okonkwo a également repoussé un tir de Rydel, tout en sauvant le tir de Collar et en regardant une volée de Myles Hippolyte voler loin.

Le terne Alex, quant à lui, n’a pas réussi à enregistrer un seul tir au but. Le plus proche qu’ils ont réussi à marquer était le corner d’Eli King qui a bouclé sur le haut de la barre.

Trois minutes après le redémarrage, le tir de Rydel a dévié sur un poteau et a été renvoyé à Hippolyte, qui a lancé son suivi haut dans la tribune.

Avec 10 minutes de la mi-temps jouées, Rydel s’est placé derrière la défense de Crewe et a contribué à ce que Madden fasse un signe de tête à bout portant.

Et, au milieu de la mi-temps, Collar a perdu son homme pour une tête facile du coin de Rydel pour porter le score à 2-0 et sceller la victoire de Stockport.