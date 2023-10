Stockholm va interdire les voitures à essence et diesel dans les zones commerciales du centre-ville en 2025

STOCKHOLM (AP) — L’interdiction des voitures à essence et diesel dans un quartier commercial du centre-ville de Stockholm en 2025 sera la première dans une capitale européenne, a déclaré jeudi un responsable de la ville.

L’interdiction entrera en vigueur dans une zone de 20 pâtés de maisons comprenant des magasins, des allées piétonnes et quelques habitations afin de réduire la pollution, de réduire le bruit et d’encourager l’utilisation de véhicules électriques, a déclaré Lars Strömgren, conseiller municipal des Verts en charge de la Les transports de la capitale suédoise.

De nombreuses capitales européennes imposent des restrictions sur les voitures à essence et diesel, mais Strömgren estime qu’une interdiction complète à Stockholm serait une première.

« Nous devons éliminer les gaz d’échappement nocifs des voitures (à essence) et diesel. C’est pourquoi nous introduisons la zone à faibles émissions la plus ambitieuse à ce jour », a déclaré Strömgren à l’Associated Press. L’idée est de créer une « zone environnementale » où seuls les véhicules électriques seront autorisés. Il y aura quelques exceptions, comme pour les véhicules d’urgence et le transport des personnes handicapées.

Dans son budget pour 2024, le conseil municipal de gauche et axé sur l’environnement a dévoilé mardi le plan pour la zone cible située juste au nord de la célèbre vieille ville de la ville. Le gouvernement municipal contrôle la majorité au conseil, le vote prévu le 23 novembre devrait donc être une formalité.

« Nous sommes assez fiers, je dois le dire », a déclaré Strömgren, ajoutant que l’expansion progressive de la zone environnementale serait décidée au premier semestre 2025.

L’une des principales compagnies de taxi de la ville, Taxi Stockholm, a déclaré que sa transition vers des véhicules sans émissions se déroulait à un rythme rapide. La directrice générale par intérim de l’entreprise, Pernilla Samuelsson, a déclaré que les véhicules sans émissions représentaient désormais 30 % de sa flotte, soit près de sept fois plus que l’année dernière.

« En d’autres termes, la transition est rapide et elle est déjà impulsée par l’industrie », a déclaré Samuelson.

Certains ne sont pas convaincus que tout se passera bien. Nike Örbrink, du parti d’opposition démocrate-chrétien, a déclaré au journal Aftonbladet que certains craignaient que le projet ne nuise aux entreprises et à l’industrie hôtelière.

D’autres capitales européennes nourrissent des ambitions similaires. La capitale néerlandaise, Amsterdam, vise à ce que tous les transports urbains, y compris les automobiles, soient sans émissions d’ici 2030.

La maire de Paris souhaitait interdire toutes les voitures diesel avant les Jeux olympiques de l’année prochaine et les voitures à essence d’ici 2030, mais s’est heurtée à de la résistance.

Actuellement, toutes les voitures diesel construites avant 2006 et les voitures à essence construites avant 1997 sont interdites à Paris et dans 77 villes environnantes 12 heures par jour en semaine. L’interdiction s’étendra en 2025 aux voitures diesel construites avant 2011 et aux véhicules à essence d’avant 2006.

Jan Olsen a fait un reportage depuis Copenhague, au Danemark. Les rédacteurs de l’AP Mike Corder à Amsterdam, aux Pays-Bas et Angela Charlton à Paris, en France, ont contribué.