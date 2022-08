Stockez tout avec jusqu’à 25% de réduction sur certains stockages chez Home Depot

Nous avons tous besoin de stockage et quel meilleur endroit pour l’obtenir que Home Depot ? À l’heure actuelle, Home Depot exécute une nouvelle offre pour certaines solutions de stockage jusqu’à . Tout ce dont vous avez besoin, des étagères en acier pour les garages aux boîtes de rangement en plastique, est disponible pour ranger, afficher ou organiser vos essentiels pour la maison.

Ce qui rend cette vente différente des autres que vous pouvez trouver, c’est la diversité des produits. Conçu avec l’organisation du garage à l’esprit, ce de Muscle Rack pour 159 $ a deux fonctions : une étagère ou un établi.

Besoin de plus d’intimité dans votre garage ? est verrouillable avec une fermeture magnétique et des étagères réglables, le tout pour 262 $ (économisez 88 $).

Si vous avez besoin de conteneurs de stockage, vous ne pouvez pas vous tromper avec Sterilite. Pour 13 $, vous pouvez obtenir un qui vous permet d’économiser de l’espace et de voir facilement à l’intérieur de la boîte. Tandis que Sterilite pour 34 $, c’est tout ce dont vous aurez besoin si vous voulez un stockage mobile. Et si vous recherchez une boîte de stockage de confidentialité robuste, pour 36 $ est verrouillable et peut contenir jusqu’à 400 livres.

Pour la suite de cette vente de stockage, rendez-vous sur pour plus.