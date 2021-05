Stocke les masques anti-gouttes pour être entièrement vaccinés après que le CDC a déclaré qu’il n’y avait pas de masque à l’intérieur

Un jour après que les Centers for Disease Control and Prevention aient publié de nouvelles directives de masquage, les détaillants ont commencé à annoncer des changements pour masquer les politiques pour les clients entièrement vaccinés.

Trader Joe’s, Walmart, Sam’s Club, Costco et Publix ont été les premiers à confirmer les mises à jour des exigences relatives aux masques, ouvrant la voie à des achats sans masque, sauf lorsque requis par l’État ou un mandat local. Dans certains cas, les employés du magasin vaccinés peuvent également se rendre au travail sans masque.

De nombreux détaillants, y compris Apple, Target, CVS et Walgreens, disent qu’ils évaluent toujours les directives du CDC, mais disent qu’ils pourraient mettre à jour les politiques.

La mise à jour du masque de Publix commence samedi et s’adresse à la fois aux acheteurs et aux travailleurs entièrement vaccinés.

« Conformément aux directives du CDC, les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées sont tenues d’utiliser un masque facial sur leur nez et leur bouche dans n’importe quel magasin Publix », a déclaré vendredi la chaîne d’épiceries dans un communiqué.

Bloomberg a rapporté vendredi soir que les magasins Apple continueraient d’exiger des masques et de suivre d’autres procédures COVID-19 alors que la société continuait d’évaluer les mesures de santé et de sécurité. Apple a été l’un des premiers détaillants à imposer des masques.

Le CDC a déclaré jeudi que les Américains entièrement vaccinés, pour la plupart, n’avaient plus besoin de porter de masques à l’intérieur et n’avaient pas à porter de masques à l’extérieur, même dans des espaces bondés.

Mais les entreprises privées peuvent toujours avoir besoin de masques, ce que la plupart des plus grands détaillants du pays ont commencé à imposer l’été dernier. Il existe d’autres exceptions lorsque le CDC recommande des masques tels que dans les établissements de soins de santé, les centres de transport tels que les aéroports et les gares, les avions et les transports en commun.

Des conflits dans les entreprises et des vidéos virales de tirades d’acheteurs ont éclaté au milieu de la pandémie de coronavirus. Le CDC a conseillé aux magasins de ne pas se disputer avec les clients anti-masque en colère.

Lisa LaBruno, vice-présidente exécutive senior de la Retail Industry Leaders Association, a déclaré dans un communiqué que les directives du CDC « créent une ambiguïté pour les détaillants car elles ne s’alignent pas pleinement sur les commandes nationales et locales ».

LaBruno a exhorté les clients à suivre des protocoles de sécurité, y compris le port d’un masque et la distanciation sociale.

« Les travailleurs de première ligne méritent ce respect. Les détaillants encouragent les clients qui ne veulent pas porter de masque à faire des achats en ligne ou via des offres de collecte en bordure de rue », a déclaré LaBruno.

Pas de masque pour les acheteurs vaccinés

Certaines exceptions s’appliquent, y compris dans les États et les villes qui ont des mandats locaux.

Magasins nécessitant encore des masques, pour le moment

Ces listes seront mises à jour au fur et à mesure que de plus en plus de détaillants décideront de mettre à jour ou non les politiques de masque ou les plans de partage.

