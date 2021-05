Stocke encore de la matière. Où est Amazon?

Cet article fait partie de la newsletter On Tech. Vous pouvez inscrivez-vous ici pour le recevoir en semaine. Amazon a eu un tel succès l’année dernière que les mots me manquent presque. Sauf dans un domaine. Les ventes dans les magasins d’Amazon, principalement de sa chaîne d’épicerie Whole Foods, ont chuté de 15% au cours des trois premiers mois de cette année par rapport à la même période en 2020. Ces ventes sont en baisse depuis un an. Les chiffres d’Amazon ont des trous béants qui font qu’il est difficile de savoir exactement ce qui se passe. Mais nous pouvons dire que quelque chose ne fonctionne pas tout à fait. Près de quatre ans après qu’Amazon a accepté un énorme accord pour acheter Whole Foods et un an après une pandémie qui a joué sur les forces du géant de la technologie, il vaut la peine de se poser deux questions: Amazon perd-il en épicerie? Et pourquoi l’une des entreprises les plus ambitieuses et les plus inventives du monde a-t-elle surtout été un suiveur plutôt qu’un leader dans l’une des plus grandes catégories de dépenses pour les Américains?

Ce qu’Amazon fait dans l’épicerie est important pour tous les Américains, même si nous n’achetons jamais de lait et de bananes à l’entreprise. Les consommateurs et les concurrents d’Amazon la considèrent comme à la pointe de l’innovation. Mais ce n’est pas le cas dans les épiceries – du moins pas encore. Permettez-moi de revenir sur ces chiffres de ventes en baisse dans les magasins physiques d’Amazon. Le problème est que ces chiffres n’incluent pas les commandes d’épicerie que les gens passent en ligne puis ramassent dans les magasins ou livrent. Ces ventes ont explosé pendant la pandémie d’Amazon et de ses concurrents. Un porte-parole d’Amazon m’a dit que l’addition de toutes les façons dont les gens font leurs courses chez Whole Foods, y compris la commande en ligne pour le ramassage ou les livraisons, montre que les ventes de l’entreprise ont augmenté. Cependant, Amazon ne donne pas de détails, ce qui est souvent le signe que les chiffres ne sont pas étonnants. Si Amazon vend beaucoup plus de produits d’épicerie qu’avant la pandémie – comme c’est le cas avec Walmart et Target – la société est inhabituellement silencieuse à ce sujet. Cela me fait me demander si les ventes d’épicerie de Walmart, qui ont augmenté de 9% au cours de l’année qui s’est terminée le 31 janvier, augmentent plus rapidement que celles d’Amazon. Cela ne devrait pas se produire, compte tenu de l’avance colossale de Walmart sur Amazon dans les ventes d’épicerie. Je vais également dire quelque chose qui peut sembler farfelu après un an de shopping maniaque en quelques clics: les épiceries de la vraie vie comptent toujours. Beaucoup. Et ce n’est pas un bon signe pour Amazon.

Sucharita Kodali, qui étudie les achats et le comportement des consommateurs pour la firme de recherche Forrester, s’est récemment penché sur nos habitudes modifiées par la pandémie et a découvert que de nombreuses personnes étaient impatientes de parcourir à nouveau les allées des épiceries. Oui, de nombreuses personnes ont essayé la livraison d’épicerie ou le ramassage en bordure de rue dans les magasins pour la première fois pendant la pandémie, et certaines de ces habitudes resteront. Mais, a écrit Kodali dans un récent rapport, «La grande majorité des ventes d’épicerie aux États-Unis se font et continueront de se faire dans les magasins.» Les magasins sont familiers pour naviguer, et certaines personnes sont nostalgiques de leurs vieilles habitudes, m’a dit Kodali. Et de nombreuses personnes, selon l’analyse de Forrester, ont été découragées par des commandes bâclées, des prix élevés ou d’autres problèmes liés à l’épicerie en ligne. De nombreuses entreprises, notamment Amazon, Target et Walmart, choisissent également de nombreux articles pour les commandes d’épicerie en ligne dans les étagères des magasins habituels. Les épiciers ont besoin de leurs magasins à la fois pour les achats en personne et virtuels. Voyons ce qui arrivera à Amazon dans les mois à venir. Ces ventes en magasin pourraient rebondir à mesure que les citadins proches des magasins Whole Foods reviendraient et que les employés de bureau reprendraient des repas préparés. Mais quoi qu’il arrive, Ventes Blah Whole Foods d’Amazon méritent une attention particulière. Ils sont un autre signe que quelque chose ne va pas dans ce qui a été 15 ans de stratégie principalement décousue et infructueuse d’Amazon dans les épiceries. Walmart, la chaîne régionale Kroger, et des start-ups comme Instacart et Uber essaient des idées intelligentes pour secouer l’industrie de l’épicerie. Outre sa technologie encore non éprouvée pour éviter les files d’attente des caissiers dans les magasins, le grand mouvement d’Amazon dans les épiceries semble être ouvrir une nouvelle chaîne en plus des aliments entiers.

Je reste intéressé par ce que fait Amazon en épicerie. Mais pour l’instant, nous devrions peut-être accorder moins d’attention à Amazon dans ce domaine jusqu’à ce qu’il montre que tout ce qu’il fait fonctionne. Avant de partir… M. Beast Inc.: Jimmy Donaldson, la star de YouTube connue sous le nom de M. Beast, tente de construire un empire commercial qui comprend des investissements dans d’autres personnalités en ligne et prête son nom à une chaîne de hamburgers. Mon collègue Taylor Lorenz a écrit sur les conflits en coulisses dans le cercle intime de M. Beast et sur la question de savoir si les personnes ayant de grands suivis en ligne peuvent également créer des entreprises durables.

Auto-assistance et chaos en Inde: Les Indiens utilisant les médias sociaux pour trouver des lits d’hôpital et des fournitures médicales pendant la flambée de coronavirus dans le pays ont un problème: ils sont submergé par un déluge d’informations non vérifiées, et certains d’entre eux souhaitent que les entreprises de médias sociaux les aident, a rapporté Bloomberg News. Le reste du monde a également écrit sur les groupes d’entraide en ligne en Inde qui interrogé ou arrêté par la police.

Bûcheron TikTok? Il y a une bulle. En bois. Pour de vrai. Et cela a inspiré mèmes liés au bois et a transformé un bûcheron canadien en une star du bûcheron TikTok, A écrit Vox. Câlins à ça Voici Becky le hérisson prend un bain et AIMER. (Je pense.)