Stock d’urgence de vaccin contre le choléra épuisé en raison de la forte demande, selon l’OMS

Le stock mondial de vaccins contre le choléra que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) aide à gérer est “actuellement vide ou extrêmement faible”, a déclaré vendredi un responsable de l’OMS au milieu d’une résurgence de la maladie dans le monde.

L’agence de santé des Nations Unies affirme que les taux de mortalité dans le monde augmentent et qu’environ 30 pays ont signalé des épidémies de choléra cette année, soit environ un tiers de plus qu’une année typique.

“Nous n’avons plus de vaccins. De plus en plus de pays continuent de demander [them] et c’est extrêmement difficile », a déclaré le Dr Philippe Barboza, chef d’équipe de l’OMS pour le choléra et les maladies diarrhéiques épidémiques.

Il faisait référence à un stock d’urgence détenu par le Groupe international de coordination sur l’approvisionnement en vaccins qui est géré par l’OMS et d’autres partenaires. En règle générale, il dispose d’environ 36 millions de doses disponibles par an.

Les vaccins rationnés depuis octobre

La pénurie de vaccins a déjà incité l’OMS à suspendre temporairement la stratégie de vaccination standard à deux doses en octobre.

Barboza a déclaré qu’une partie de la crise était due à la décision d’un fabricant indien d’arrêter les exportations, sans donner de détails. Il a déclaré qu’un fabricant sud-africain prévoyait de démarrer la production mais que cela prendrait “quelques années”.

“Il est probablement beaucoup moins attrayant de développer un vaccin contre le choléra, donc essentiellement un vaccin pour les pays pauvres, que de développer des vaccins COVID où les revenus générés par le vaccin sont beaucoup plus élevés”, a-t-il déclaré. Un lot de plus d’un million de doses est arrivé en Haïti cette semaine.

Le choléra se transmet par des aliments ou de l’eau contaminés et peut provoquer une diarrhée aiguë. De nombreuses personnes présentent des symptômes bénins, mais elles peuvent tuer en quelques heures si elles ne sont pas traitées.

“Il n’est pas acceptable au 21e siècle que des gens meurent d’une maladie très connue et très facile à traiter”, a ajouté Barboza.

Parmi les pays touchés par des épidémies figurent ceux touchés par la pauvreté et les conflits comme Haïti et le Yémen, mais la maladie a également été signalée dans des pays comme le Liban qui, jusqu’à récemment, était un pays à revenu intermédiaire, a déclaré Barboza, cela devrait être un “réveil”. appeler d’autres pays.