PreMarket Prep de Benzinga est diffusé tous les matins de 8 h à 9 h HE. Au cours de cette heure trépidante et très informative, les traders et les investisseurs se connectent pour obtenir les principales nouvelles de la journée, les catalyseurs derrière ces mouvements et l’action des prix correspondante pour la session à venir.

Chaque jour, l’émission couvrira au moins 20 actions déterminées par les co-animateurs Joel Elconin et Dennis Dick avec le producteur Spencer Israel.

Sur Premarket Prep, nous discutons des problèmes dans plusieurs délais différents. Dans l’émission d’aujourd’hui, Dennis Dick a effectué un appel précis à court terme en actions de Cannabis Aurora (NYSE: ACB), ce qui en fait le stock de préparation à la pré-commercialisation du jour.

Volatil: Day trading, ce problème peut parfois être délicat. Par exemple, après le 28 octobre, quand il a atteint 3,71 $, il a grimpé à 14,48 $ au cours des huit prochaines séances. Deux jours après ce sommet, il s’est évanoui à 6,42 $. Après huit jours de consolidation dans la zone de 7 $, il a ajouté 2 $ le 24 novembre (7,18 $ à 9,23 $). Il a grimpé à 12,50 $ lundi et a terminé la session de mardi à 9,75 $,

Les nouvelles: Avant l’ouverture de mercredi, les Nations Unies ont voté pour reclasser le cannabis comme drogue moins dangereuse et ont voté pour retirer le cannabis de la liste de l’annexe IV. Il s’agissait d’une nouvelle optimiste pour le secteur, car cette décision pourrait favoriser une plus grande légalisation aux États-Unis et dans le monde.

L’appel: Lorsque la question était discutée dans l’émission, elle se négociait à des sommets pour la séance de pré-commercialisation dans la zone de 10,60 $. Dick n’a pas mâché ses mots dans son analyse de la question pour la prochaine session.

«J’ai de sérieuses pensées pour vous, les day traders», a-t-il dit, en utilisant comme exemple l’action des prix de Tesla. « Vous avez eu quelques bougies laides dans le numéro de lundi et maintenant vous avez des nouvelles positives qui font remonter le problème. Les gens qui sont pris dans le problème chercheront à vendre. »

Sa prédiction selon laquelle le problème pourrait devenir rouge s’est produit à découvert, mais le problème est maintenant dans le vert.

L’auteur de cet article a souligné l’importance de franchir le sommet de pré-commercialisation, qui était de 10,80 $, afin que le rallye se poursuive.

Action des prix pendant la session ordinaire: Après une ouverture légèrement plus élevée, il a reculé mais a trouvé un support juste au-dessus de la clôture de lundi (9,75 $), atteignant 9,85 $ et a inversé le cours. À 11 h HE, il a atteint 10,55 $, ce qui est moins que le sommet de pré-commercialisation.

Si le rallye se poursuit au cours des prochains jours, il pourrait y avoir une résistance supplémentaire au cours de clôture de vendredi de 11,68 $.

