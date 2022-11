Stock Apple en baisse suite à un rapport sur la pénurie de production d’iPhone

Actions de Pomme a chuté de 2% lundi après Bloomberg a rapporté que la société pourrait voir un déficit de production de près de 6 millions de modèles d’iPhone Pro en raison des troubles dans une usine Foxconn en Chine.

Bloomberg, citant une source, a déclaré qu’Apple et son sous-traitant Foxconn s’attendent à pouvoir combler ce manque à gagner en 2023.

actualités liées à l’investissement Les manifestations de China Covid pourraient entraîner une baisse de la production d’iPhone allant jusqu’à 10%, selon Wedbush

Apple a refusé de commenter le rapport.

Les troubles à Foxconn surviennent au milieu des protestations en Chine contre la politique nationale zéro-Covid. Les cas de Covid-19 ont augmenté en Chine continentale, provoquant des fermetures résidentielles et des fermetures d’entreprises dans de nombreuses grandes villes. Des manifestations contre les blocages ont éclaté dans tout le pays, y compris à l’usine d’assemblage d’iPhone Foxconn à Zhengzhou.

Les employés de Foxconn ont protesté contre les pénuries alimentaires, les problèmes liés aux paiements et la façon dont l’entreprise a géré les épidémies de Covid-19. Reuters a déclaré la semaine dernière que des travailleurs avaient brisé des caméras et des fenêtres lors de certaines des manifestations.

Foxconn a déclaré la semaine dernière qu’il continuerait de communiquer avec les employés et le gouvernement pour empêcher que des incidents violents similaires ne se produisent. Il a déclaré qu’il continuait également à communiquer avec les employés sur les problèmes de paiement et qu’il “ferait de son mieux pour résoudre activement les préoccupations et les demandes raisonnables des employés”.

Les analystes sont également préoccupés par les récentes interruptions de fabrication avant la période des fêtes.

Counterpoint Research a publié lundi des conseils indiquant que les délais de livraison pour iPhone 14 Pro et Pro Max sont considérablement retardés. La semaine dernière, les clients pouvaient s’attendre à attendre 37 jours pour la livraison, selon Counterpoint, le temps d’attente le plus long depuis le lancement des modèles. L’iPhone 14 standard d’Apple est toujours en stock.

Dans une note distincte lundi, l’analyste de Wedbush, Dan Ives, a prédit d’importantes pénuries d’iPhone en raison de la “politique de zéro Covid de la Chine”.

“Nous estimons qu’Apple a maintenant d’importantes pénuries d’iPhone qui pourraient décoller d’environ au moins 5% des unités au cours du trimestre et potentiellement jusqu’à 10% selon les prochaines semaines en Chine autour de la production et des manifestations de Foxconn”, a déclaré Ives dans une note. aux investisseurs.

JPMorgan s’est montré plus optimiste dans une note publiée dimanche mais a tout de même fait part de ses inquiétudes quant au ralentissement en Chine. “Les défis persistants liés aux retards dans le retour à un niveau de production normal dans l’usine de Zhengzhou pourraient limiter le rythme auquel l’équilibre offre-demande peut être atteint dans les mois à venir, mais l’offre semble avoir rebondi à partir des niveaux les plus bas”, a écrit la société. .

