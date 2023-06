‘Stingy’ Sara Ali Khan survit sur des points chauds à Abu Dhabi, refuse de dépenser même Rs 400 pour l’itinérance

Sara Ali Khan n’est pas gênée d’admettre qu’elle est avare. Récemment, l’actrice était aux Émirats Arabes Unis pour les prix IIFA 2023. Sara n’a ménagé aucun effort pour promouvoir son film Zara Hatke Zara Bachke, dont la sortie en salles est prévue le 2 juin. Au cours d’une de ses interactions avec les médias, Sara a rappelé comment son producteur Dinesh Vijan lui avait dit d’activer l’itinérance pendant son voyage. . À notre grande surprise, Sara a décidé d’éviter de dépenser de l’argent pour le service d’itinérance car elle ne serait à Abu Dhabi que pour une journée.

« Cette fois, Vicky (Kaushal) et moi avons dû nous coordonner. Et, j’ai également dû me coordonner avec mon producteur Dinoo (Dinesh Vijan), et il m’a littéralement envoyé une note vocale le matin, disant: » L’itinérance vient pour Rs 400, pouvez-vous s’il vous plaît l’obtenir », a-t-elle dit. L’actrice a révélé qu’elle était occupée à prendre des hotspots de personnes, ce qui inclut également son coiffeur.

Regardez la vidéo ici :

Sara 😭😭😭 the way she even asked the reporters I can’t 😭😭✋ pic.twitter.com/UVQpzvfMGg — k. (@karishmaokay) May 29, 2023

Pourquoi Sara Ali Khan n’a-t-elle pas opté pour l’itinérance ?

Expliquant la raison pour laquelle elle n’a pas acheté les services d’itinérance, Sara a déclaré : « J’avais l’habitude de penser que cela ne venait que tous les mois et que je ne suis ici que pour une journée, alors pourquoi l’aurais-je, toh usse bach ke raho (restez à l’écart). » Sara a ensuite demandé à une personne se tenant à proximité : « Combien coûte le forfait d’itinérance ? » La réponse était : Rs 3000 pour 10 jours. « Allez, Rs 3000 pour une journée, autant utiliser des hotspots. Mai ek din ke liye aayi hun, 10 din ka mujhe kya (je suis ici pour une journée, pourquoi devrais-je dépenser de l’argent pendant 10 jours) », elle a dit. Cependant, quelques instants plus tard, quelqu’un a confirmé que l’itinérance d’une journée pouvait également être achetée pour Rs 400.

Quand Sara Ali Khan a grondé sa mère

Vicky Kaushal, qui est la co-vedette de Sara Ali Khan dans Zara Hatke Zara Bachke, a également révélé le côté avare de l’actrice. Le duo est apparu sur The Kapil Sharma Show pour la promotion du film. Dans une conversation, Vicky a révélé qu’il avait vu une fois Sara se battre avec sa mère (Amrita Singh) et avait l’impression que c’était une « affaire personnelle ». Cependant, lorsqu’il a interrogé Sara sur la prise de bec, elle a révélé que sa mère avait acheté une serviette pour Rs 1600.

Vicky Kaushal a dit: « Ye Amrita maam ko daant rahi thi. Maine poocha kya ho gaya. Boli maman ko akal hi nahi hai; 1600 rupaiye ka toliya le aayi hai. (Elle grondait Amrita maam. Quand j’ai demandé ce qui s’était passé, elle a dit maman n’a pas de cervelle, elle a eu une serviette pour Rs 1600). » Acceptant l’accusation, Sara a déclaré: « Arre 1600 rupaiye ka toliya kaun kharidta hai. Vanity van mein muft ke 2-3 toliye taang ke rakhte hai ye log, usmai se le lo (Qui achète une serviette pour Rs 1600. Mon vanity van toujours a 2-3 serviettes. Utilisez-les). »

Regardez la vidéo ici :

Zara Hatke Zara Bachke, réalisé par Laxman Utekar, met également en vedette Neeraj Sood, Sharib Hashmi et Rakesh Bedi.