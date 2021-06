Des criminels utilisent l’application de chat cryptée supposément hautement sécurisée AN0M, qui a été installée sur des téléphones portables achetés sur le marché noir, a déclaré mardi la police fédérale australienne (AFP) dans un communiqué. Les appareils étaient dépouillés de toutes les autres fonctions et ne pouvaient envoyer des messages que via AN0M, qui devenait de plus en plus populaire dans les milieux criminels.

Ce que les utilisateurs ne savaient pas, c’est que l’application était secrètement gérée par le FBI et que la police australienne a aidé à décrypter les messages.

« Ces influenceurs criminels ont mis l’AFP dans la poche arrière de centaines de contrevenants présumés », a-t-il ajouté. a déclaré la commissaire de l’AFP Reece Kershaw.

Essentiellement, ils se sont menottés en approuvant et en faisant confiance à AN0M et en communiquant ouvertement à ce sujet – sans savoir que nous regardions tout le temps.

L’attaque – baptisée Opération Ironside et qui a duré trois ans – a conduit à 224 arrestations par l’AFP. Les suspects étaient liés à la mafia italienne basée en Australie, à des syndicats du crime asiatiques et albanais, ainsi qu’à des gangs de motards.

L’opération Ironside a conduit à l’arrestation de 224 délinquants sur 526 chefs d’accusation dans chaque État d’Australie continentale. D’autres arrestations sont attendues au niveau national et offshore dans le cadre d’une réponse mondiale coordonnée liée à l’opération Ironside. pic.twitter.com/ClDZ4879BT – AFP (@AusFedPolice) 8 juin 2021

Kershaw a déclaré que les officiers avaient déjoué 21 complots de meurtre, dont celui d’une famille de cinq personnes, fermé six laboratoires de drogue, saisi 104 armes à feu et autres armes et près de 45 millions de dollars en espèces. Environ 3,7 tonnes de drogue ont également été confisquées.

La commissaire de l’AFP Reece Kershaw a remercié le @FBI pour sa coopération, ainsi que les 18 pays qui ont travaillé avec l’AFP pour maintenir l’intégrité de la plateforme. pic.twitter.com/27ANV5SBOI – AFP (@AusFedPolice) 8 juin 2021

Dans le seul État australien de la Nouvelle-Galles du Sud (NSW), les agents ont arrêté 35 personnes, saisi 27 armes à feu, dont un fusil de sniper de calibre 50, et des « quantités importantes » de drogues, telles que la cocaïne, le cannabis et la MDMA.

Ils ont également confisqué un certain nombre de voitures de sport de luxe, dont une Ferrari, une Lamborghini, une McLaren et une Bentley, ont rapporté les médias australiens, selon la police de NSW.

Kershaw a déclaré que l’opération infligée « dégâts maximaux » sur le crime organisé.

Le Premier ministre australien Scott Morrison a qualifié l’opération de « moment décisif » dans l’histoire de l’application de la loi du pays, ajoutant que le succès d’Ironside « écho autour du crime organisé dans le monde entier ».

Anthony Russo, attaché juridique du FBI à l’ambassade des États-Unis en Australie, a remercié ses collègues australiens en déclarant : « Au fil des ans, nous avons appris que travailler ensemble n’est pas seulement la meilleure option, c’est la seule option. »

Par ailleurs, la police néo-zélandaise a arrêté 35 personnes et saisi pour 3,7 millions de dollars d’actifs, notamment de la drogue, des armes à feu et des véhicules.

Des dossiers judiciaires américains non scellés obtenus par le site d’actualités technologiques Motherboard montrent que le FBI a travaillé sur « exploiter l’AN0M en l’insérant dans des réseaux criminels ».

Dans ce qui a été surnommé « l’opération Trojan Shield » par le bureau, des agents ont secrètement lancé l’application sur le marché. Il a été conçu pour attacher une clé principale secrète à chaque message envoyé via l’application, ce qui a permis aux agents de « décrypter et stocker le message tel qu’il est transmis », disent les documents.

