Sting met en garde lors d’un concert à Varsovie contre les menaces à la démocratie

Le musicien britannique Sting a interrompu un concert à Varsovie samedi soir pour avertir son public que la démocratie est attaquée dans le monde entier et pour dénoncer la guerre en Ukraine comme “une absurdité basée sur un mensonge”.

Il a demandé à un acteur polonais populaire, Maciej Stuhr, de monter sur scène pour traduire son avertissement selon lequel la démocratie est « en grave danger d’être perdue si nous ne la défendons pas ».

« L’alternative à la démocratie est une prison, une prison de l’esprit. L’alternative à la démocratie est la violence, l’oppression, l’emprisonnement et le silence », a déclaré Sting, puis il a passé sa main sur son cou dans un geste tranchant.

L’homme de 70 ans a livré son message dans un pays frontalier de l’Ukraine, où la Russie a lancé son invasion le 24 février qui a tué des dizaines de milliers de personnes et déplacé des millions de personnes. La Pologne est devenue le refuge de plus d’Ukrainiens que tout autre pays.

« La guerre en Ukraine est une absurdité basée sur un mensonge. Si nous avalons ce mensonge, le mensonge nous dévorera », a déclaré Sting. Il semble faire référence aux justifications que la Russie a tenté de donner pour son invasion, y compris une affirmation russe selon laquelle elle cherche à « dénazifier » l’Ukraine, une démocratie dirigée par un président juif.

CONNEXES: Une explosion de drone frappe le QG de la flotte russe de la mer Noire

Les spectateurs du stade national de Varsovie auraient également compris une référence à leur propre pays.

Sting a suscité de vifs applaudissements en particulier lorsqu’il a déclaré que la démocratie est quelque chose de désordonné et de frustrant “mais cela vaut toujours la peine de se battre”.

Le gouvernement populiste polonais est souvent accusé par l’Union européenne et les organisations de défense des droits de l’homme d’éroder les normes démocratiques avec ses efforts pour renforcer le contrôle sur les tribunaux et les médias, réduire les droits reproductifs des femmes et s’engager dans une rhétorique anti-LGBTQ.

Après son discours, il a interprété “Fragile”, dont les paroles incluent les mots que “rien ne vient de la violence et rien ne pourrait jamais”.