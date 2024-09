Sting garde la foi lors de la première de ses cinq soirées au Massey Hall de Toronto

Ouvrir cette photo dans la galerie : Sting se produit au Massey Hall à Toronto le 20 septembre 2024.Lu Chau/Fourni

Au début de son spectacle au Massey Hall vendredi, Sting, la rock star, a fait semblant de faire la conversation à propos de sa maison de campagne près de Stonehenge en Angleterre. En parlant de sa maison, il s’est arrêté et a reconsidéré sa pensée. « C’est plutôt un château, en fait », a-t-il dit, d’un ton aussi chic que Grey Poupon.

Les plaisanteries du concert étaient performatives – il a dit les mêmes choses à Détroit plus tôt dans la semaine et il les répétera sans doute lors de ses cinq concerts à Toronto. C’est un acteur, littéralement, avec une histoire au cinéma et, à Toronto, sur les planches du Princess of Wales Theatre pour sa comédie musicale, Le dernier navire.

Le fait de souligner le passé théâtral de Sting n’est pas une critique. Il n’y a pas de petits rôles, seulement de petites intentions, et il n’y a aucune raison de croire que la tentative de Sting de créer des liens avec son public adoré n’était pas sincère. Cela ne semble simplement pas naturel pour l’ancien leader de Police, fils d’un laitier né Gordon Sumner.

« Si jamais je perdais foi en toi, il ne resterait plus rien, rien », a-t-il dit en désignant la foule juste avant un tube solo de 1993. Sa tournée théâtrale de chansons de Police et de matériel solo s’appelle Sting 3.0, en référence au format rock-trio (avec le batteur Chris Maas et le guitariste de longue date Dominic Miller) et à la mise à jour musicale d’un important répertoire pop. La visite à Toronto est la seule étape de la tournée canadienne.

La qualité des musiciens était de haut niveau ; les interprétations de morceaux familiers étaient de bon goût, épurées et rythmées, destinées à un public adulte. Les hits de Police, qui n’étaient à l’origine que des riffs avec des paroles, ont été élégamment transformés. Le reggae était rocké, le jazz était fusionné et les moments de calypso en mode appel-réponse étaient nombreux. La Stratocaster vintage de Miller était une machine à arpèges, de nouvelles chansons J’ai écrit ton nom (sur mon cœur) ils ont piétiné comme Bo Diddley et la foule s’est balancée et a dansé aux moments appropriés.

La liste des chansons s’appuyait sur des thèmes comme la solitude, le désir et d’autres désespoirs psychiques, les thèmes de prédilection de Sting. « J’espère que quelqu’un comprendra mon, j’espère que quelqu’un comprendra mon, j’espère que quelqu’un comprendra mon… »

Message dans une bouteille était le numéro d’ouverture. Ne jamais rentrer à la maison, Poussé aux larmes et Si seul Les chansons viendront plus tard, avec des rythmes et des espoirs variés. Le destin de Sting, celui de roi de la douleur, était déterminé par lui-même – et lucratif. En 2022, il a vendu son catalogue à Universal Music dans le cadre d’un accord estimé à 300 millions de dollars.

Si le compte en banque de Sting est en bon état, sa gorge l’est aussi. Bien que l’homme de 72 ans ait arrondi les lignes vocales de Roi de la douleurpar exemple, il ressemblait à 1978 sur RoxanneQuant à l’accent jamaïcain caractéristique du natif de Newcastle lorsqu’il chante, il est toujours d’actualité : « Je suis une ‘Englishmahn’ à New York. »

Avec sa basse Fender Precision des années 60 patinée par le temps et un micro-casque, Sting arpentait la scène non seulement en pleine forme, mais aussi en pleine forme. (Si j’avais ses biceps, je porterais aussi un t-shirt.) Il était généreux avec ses camarades de groupe : pendant un solo de guitare, Sting est resté tellement à droite qu’il aurait pu être plus près de Yonge Street que du centre de la scène.

S’écartant du scénario pour se remémorer son histoire avec la ville qui a fait connaître Police en Amérique du Nord, il a évoqué les débuts du groupe au Massey Hall en 1980, à guichets fermés. « J’avais 27 ans », a-t-il soupiré. Lorsque des membres dispersés du public ont applaudi pour indiquer qu’ils avaient assisté à deux concerts peu fréquentés au Horseshoe Tavern en 1978, Sting n’y croyait pas : « Non, vous n’y étiez pas. Personne n’était là. Des menteurs ! »

Ses fans ont immédiatement reconnu le modeste tube solo Anglais à New YorkEn réponse, Sting est revenu à son ancienne vie d’instituteur. « Très bien, mes élèves », leur a-t-il dit.

Dans sa critique de l’album Police Régate de Blanc En 1979, Debra Rae Cohen, de Rolling Stone, décrivait le chant reggae « spliff-and-swagger » de Sting comme « exsangue et condescendant, contrôlant plutôt qu’incarnant les émotions ». La critique diplômée de Yale a ensuite accusé Police de son « mépris autoritaire et rusé », tout en rejetant le « détachement d’élite » du groupe comme une simple pose de plus.

Cohen n’était pas le seul à faire ce genre d’observations. Quarante-cinq ans plus tard, Sting sur scène se présente comme un artiste pointilleux dont la froideur émotionnelle est un trait attachant. Il veut dire quelque chose de lyrique et il veut que ses performances soient parfaites, et si Sting n’a pas la chaleur et l’amabilité de Paul McCartney, par exemple, il a beaucoup témoigné de sa reconnaissance à son public du Massey Hall.

Un rappel de deux morceaux a mis en lumière la palette de l’artiste, en commençant par l’énergie contagieuse illuminée en rouge de Roxanne et se terminant par Fragileavec Sting assis sur un tabouret, jouant de la guitare à cordes en nylon et chantant sur les larmes, la pluie et la fragilité humaine. Il a dit qu’il voulait nous laisser quelque chose de calme et de réfléchi.