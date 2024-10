Sting dit qu’il a signé un accord pluriannuel avec AEW

Sting restera une partie d’AEW dans un avenir prévisible, car la légende a annoncé qu’il avait signé un nouvel accord avec la société.

Sting a révélé la nouvelle dans une interview avec Amis Kayfabe à la 58e réunion annuelle du Cauliflower Alley Club.

« J’ai signé un contrat pluriannuel avec AEW, évidemment pour ne plus lutter, mais c’est comme un contrat de licence, comme un contrat de légende si vous voulez l’appeler ainsi », a-t-il déclaré. «Je ferai donc des apparitions avec eux de temps en temps, en fonction de ce qu’ils veulent.

Sting a également noté qu’il avait déjà fait de l’immobilier auparavant, comme retourner des maisons, alors il recommençait. Il a noté qu’il adorait ça.

Cela survient après que Sting se soit retiré du ring plus tôt en 2024. Il a participé à son dernier match à AEW Revolution en mars. Là, lui et Darby Allin ont défendu avec succès le championnat du monde par équipe AEW contre les Young Bucks. Il travaillait pour AEW depuis décembre 2020.

Nick Wayne sur son travail avec Sting

Sting a travaillé avec de nombreuses jeunes stars tout au long de son séjour à AEW. Nick Wayne a parlé de son expérience de travail avec « The Icon » tout en parlant avec avec Bill Pritchard, rédacteur en chef de WrestleZone.

«Ouais, absolument. Surtout avec des légendes comme Sting. La première fois que j’ai rencontré Sting, j’étais comme… j’étais époustouflé. Comme tu l’as dit, j’ai été frappé par une étoile, tu sais ? Il y a une légende littérale devant mon visage. Je l’ai rencontré assez jeune, peut-être à 15 ou 16 ans, c’est quand j’ai rencontré Sting pour la première fois… Mais oui, très, très star.

« Et à ce moment-là, Darby lui a montré une vidéo marquante entre moi et Will Ospreay et il m’a dit : « Je ne peux pas croire que tu es si jeune. Tu es irréel mec. Et puis j’ai continué, quand j’ai commencé avec AEW à 18 ans. Travailler avec lui dès le départ a également été une énorme bénédiction.