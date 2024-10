Sting au MGM Music Hall de Fenway

Sting, membre du Rock and Roll Hall of Fame, est actuellement en tournée dans de petites salles à travers le pays. Il a amené cette tournée au MGM Music Hall de Boston à Fenway vendredi soir. Il sera de nouveau là dimanche soir pour un autre spectacle. La formation actuelle, baptisée « Sting 3.0 », est composée de Sting et de son guitariste et collaborateur de longue date Dominic Miller. Le trio est complété par le batteur Chris Maas, qui a déjà tourné avec Mumford and Sons. Cette tournée actuelle est à toutes fins utiles, un spectacle à succès. Le groupe a proposé 22 chansons vendredi soir. Il a tiré de son matériel solo et dépoussiéré quelques classiques de The Police.

Vers 21 heures, Sting et sa compagnie sont apparus sur scène, se lançant immédiatement dans « Message in a Bottle ». Sting est au sommet de sa forme. À 73 ans, il sonne aussi bien qu’en 1982. Il a magistralement travaillé devant la salle et a livré l’un des meilleurs spectacles que j’ai vu depuis des années. La production était magnifique avec un éclairage de pointe et un immense mur vidéo. Le mur vidéo a été utilisé de manière très créative. Pendant « Wrapped Around Your Finger », des images de bougies vacillantes dansaient sur l’écran, un retour à la vidéo de 1983 de la chanson. Miller est une bête absolue à la guitare. Il a écrit ce qui est sans doute l’une des lignes de guitare les plus célèbres lorsqu’il a écrit « Shape of My Heart » avec Sting pour les années 1993. Dix contes d’invocateur. Cette chanson était l’un des nombreux moments forts de la soirée. Alors que la setlist approchait de la fin. Le groupe a mélangé une chanson dans la suivante, sans s’arrêter. Il a été frappé après coup après coup. « Desert Rose » a conduit à « King of Pain », avant de passer à un set de clôture « Every Breath You Take ». Le groupe s’est incliné, mais le public de Boston n’en avait pas assez. Ils sont revenus sur scène pour un rappel de deux chansons de « Roxanne » et « Fragile ». 5000 fans sont repartis du MGM Music Hall satisfaits, après avoir assisté à un maître.

Il reste très peu de « Rockstars ». Sting en fait partie. Sortez et voyez-le en direct. Comme je l’ai mentionné plus tôt, il se produira de nouveau ici le dimanche 6 octobre à 20h. Il reste un nombre limité de billets. Ne manquez rien. La prochaine fois que vous aurez la chance de le voir, ce sera peut-être au JMA Wireless Dome avec Billy Joel l’année prochaine. Je ne sais pas pour vous mais je préférerais voir un spectacle dans un cadre intimiste plutôt que dans un stade.

Le pianiste/compositeur de jazz Eric Lewis, AKA ELEW, a ouvert le spectacle avec un set éclectique. Il a débuté avec une reprise entraînante de « Heartbeats » de The Knife, suivie d’une reprise de « Diary of Jane » de Breaking Benjamin. Jouer Breaking Benjamin en solo sur un piano ne semble pas fonctionner sur papier. Cela fonctionne incroyablement bien. Lewis joue du piano comme personne que j’ai jamais vu. Il atteint l’intérieur du piano et gratte les cordes comme si elles étaient sur une harpe ou une guitare. Il frappe sur le cadre du piano comme s’il s’agissait d’un tambour. Tout cela est réuni pour quelque chose d’intéressant, d’étrange et d’unique. Dans le cadre de ma série de critiques de concerts Daytripper, je passe en revue le lieu ainsi que le concert lui-même. Voir une légende comme Sting dans une salle d’une capacité de 5 000 places est un régal en soi. Le voir au MGM Music Hall, c’est encore mieux. Le lieu, qui a ouvert ses portes en 2022, se trouve juste à côté de Fenway Park. Conçu spécifiquement pour les concerts, le Music Hall n’a pas une mauvaise place. Les lignes de visibilité sont claires, le son est impeccable et l’éclairage est d’un niveau supérieur. Tout dans ce lieu a été soigneusement pensé. Il y a quatre niveaux, tous accessibles depuis le hall principal. Le spectacle était complet, mais cela ne ressemblait pas à un spectacle à guichets fermés dans le sens où il n’y avait pas de file d’attente pour prendre un verre ou aller aux toilettes. Le rez-de-chaussée dispose d’un bar de chaque côté de la scène. Le personnel est courtois et serviable. Il y a aussi beaucoup de places de stationnement et c’est abordable. Je me suis garé à un pâté de maisons pour 20 $. À titre de comparaison, j’ai payé 40 $ pour me garer à Albany pour un récent spectacle au MVP Arena. Le programme à venir au MGM Music Hall avait quelque chose pour tous les goûts. Faites-vous une faveur et allez voir un spectacle ici. Merci plus tard. Découvrez la galerie complète ci-dessous !