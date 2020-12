Pour les propriétaires de salles de musique, les producteurs de théâtre et les institutions culturelles qui ont souffert de la pandémie sans affaires, le programme de secours contre les coronavirus que les dirigeants du Congrès ont accepté cette semaine offre la perspective d’une aide enfin: il comprend 15 milliards de dollars pour les aider à surmonter une crise qui a fermé des théâtres et des salles silencieuses. L’argent, qui fait partie d’un programme de secours contre les coronavirus de 900 milliards de dollars, est conçu pour aider le secteur culturel – des clubs de rock de bars de plongée aux théâtres et musées de Broadway – à survivre. De nombreux petits propriétaires l’ont décrit comme leur dernier espoir de pouvoir rester en affaires après une sécheresse des revenus de près d’un an. «C’est ce dont notre industrie a besoin pour réussir», a déclaré Dayna Frank, propriétaire de First Avenue, un club de musique historique de Minneapolis. Elle est également présidente du conseil d’administration de la National Independent Venue Association, qui a été créée en avril et qui a fait pression sur le Congrès pour obtenir des secours pour ses plus de 3 000 membres.

Alors que la nouvelle de l’accord commençait à se répandre dimanche soir, un soupir collectif de soulagement a ricoché dans les messages texte de groupe et les publications sur les réseaux sociaux. «Hier soir, c’était la première fois que je souriais depuis probablement neuf mois», a déclaré Mme Frank.

Les théâtres de Broadway, fermés depuis mars, ont applaudi le programme de secours. «Nous sommes reconnaissants pour cet accord bipartisan qui apportera un soulagement immédiat à l’ensemble de notre industrie et une bouée de sauvetage pour l’avenir», a déclaré Charlotte St. Martin, présidente de la Broadway League, l’organisation professionnelle des producteurs et des propriétaires de théâtre, dans un communiqué. Nataki Garrett, directeur artistique du Oregon Shakespeare Festival, a déclaré que l’aide serait cruciale pour les théâtres à but non lucratif. «Notre situation était critique et désastreuse», a-t-elle déclaré. Mais les dirigeants de certaines grandes organisations culturelles à but non lucratif craignaient que la façon dont le projet de loi est structuré – donner la priorité aux organisations qui ont perdu des pourcentages très élevés de leurs revenus avant d’envisager le reste – pourrait les mettre en fin de course pour les subventions, car ils généralement obtenir une part importante des revenus grâce à des dons. Le projet de loi devant être approuvé par les deux chambres du Congrès dès lundi soir, les groupes artistiques du pays se réjouissaient prudemment tout en étudiant les petits caractères pour voir à quel type d’aide ils pourraient prétendre. La plupart doutent que l’industrie du divertissement puisse revenir pleinement à l’action jusqu’à l’année prochaine, au plus tôt.