Stimulez votre créativité avec cette imprimante 3D Elegoo à 190 $ à prix réduit

Si vous avez été intéressé à entrer dans impression en 3D, mais vous ne savez pas par où commencer, alors nous avons une offre que vous ne voudrez pas manquer. L’Elegoo Mars Pro 2 est un excellent modèle d’entrée de gamme pour ceux qui cherchent à faire leurs premiers pas dans le monde de l’impression 3D, et pour le moment, vous pouvez vous le procurer pour moins de 200 $. Cette imprimante 3D à résine se vend généralement 310 $, mais pour le moment, Amazon offre une remise de 84 $ – plus un coupon instantané pour 36 $ supplémentaires – ramenant le prix à seulement 190 $. Il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre, mais avec une remise aussi importante, nous ne nous attendons pas à ce qu’elle dure longtemps.

Avec une empreinte de moins de 12 pouces carrés, la compacte Elegoo Mars Pro 2 est parfaite pour les nouveaux arrivants en impression 3D qui n’ont pas l’espace pour un atelier entier. Il peut s’adapter confortablement sur un bureau ou une table, et dispose toujours d’un volume de construction de 5,1 (L) x 3,1 (L) x 6,3 (H) pouces. Elle est équipée d’un écran LCD monochrome de 6 pouces qui peut polymériser chaque couche ou résine en seulement deux secondes, ce qui la rend beaucoup plus efficace et lui confère une durée de vie plus longue que la plupart des imprimantes LCD RVB. Et malgré son prix d’entrée de gamme, il est fait d’aluminium usiné plutôt que de panneaux en plastique bon marché, ce qui le rend plus durable et robuste. Il est également doté d’un charbon actif intégré pour absorber les vapeurs de résine et éviter les odeurs désagréables.

