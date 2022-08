Stimuler la croissance économique et le tourisme à l’ordre du jour de la nouvelle échevine de Sandwich – Shaw Local

Karsta Erickson a prêté serment en tant qu’échevine du troisième quartier au conseil municipal de Sandwich le lundi 1er août, occupant le poste laissé vacant par la démission de Brent Holcomb.

Erickson servira le reste du mandat de Holcomb et dit qu’elle prévoit de se présenter aux élections pour un mandat complet en avril 2023.

Erickson vit à Sandwich depuis l’âge de trois semaines. En grandissant, elle a fréquenté l’école St. Mary de Plano et est diplômée du Rosary High School d’Aurora avant d’obtenir un diplôme en justice pénale de l’Université d’Aurora.

Erickson travaille et fait du bénévolat au centre communautaire de Fox Valley depuis près de 30 ans, actuellement à temps partiel en tant qu’aide dans leur programme de garderie pour adultes.

Erickson a deux fils, Kelsen (10 ans) et Kohen (7 ans) et est fiancé. Le soir où sa mère a prêté serment, le fils d’Erickson, Kelsen, a prononcé des paroles aimables à propos de sa famille et a exprimé sa fierté envers sa mère devant le conseil municipal.

Le maire Todd Latham a noté que Kelsen était probablement le plus jeune membre de la communauté à avoir parlé devant le conseil municipal.

Erickson a déclaré que ses priorités en tant qu’échevine étaient de stimuler la croissance économique et le tourisme à Sandwich et d’accroître la participation des résidents au gouvernement local.

Bien qu’elle n’ait jamais occupé de poste au sein du gouvernement, elle a eu de l’expérience avec le conseil municipal dans le passé. Erickson se souvient avoir eu un problème avec une entreprise voisine essayant de construire une structure sur sa limite de propriété.

Erickson a déclaré qu’elle était venue devant le conseil avec son problème et qu’elle avait pu parler avec son conseiller municipal après la réunion et le résoudre.

“C’est ce que je veux”, a déclaré Erickson. “J’aimerais voir plus de citoyens qui ont des inquiétudes venir aux réunions.”

Erickson a déclaré qu’elle souhaitait favoriser la croissance économique de la ville en attirant plus d’entreprises et de restaurants et en créant plus d’emplois.