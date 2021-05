Stimulé par une «perte personnelle», le chanteur Mohit Chauhan collecte des fonds pour les équipements COVID-19 | Nouvelles des gens

New Delhi: Le chanteur de Bollywood Mohit Chauhan, par le biais de son ONG Nivesh et de son initiative Project Bajrangi, s’efforce de se procurer et de fournir des équipements de sauvetage tels que des concentrateurs d’oxygène, des bouteilles d’oxygène et des oxymètres aux patients COVID-19, aux travailleurs de première ligne, à leurs familles et à d’autres personnes dans le besoin. Ils collectent actuellement des fonds via le financement participatif sur Donatekart.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui l’avait poussé à proposer cette campagne de secours contre le COVID-19, le chanteur a déclaré à IANSlife que le « Projet Bajrangi » venait d’un espace de sa perte personnelle.

<< Nous avions un entrepreneur en travaux de génie civil du nom de Bajrangi Maurya. Un homme merveilleux, plein d'intégrité, d'honnêteté, de discipline et de politesse. Bajrangi avait travaillé avec nous sur une base contractuelle pour superviser la rénovation de notre maison pendant près de deux ans maintenant. Il ne se maintenait pas bien et après que nous ayons insisté pour un test COVID - un soir, il a appelé pour dire qu'il avait été testé positif. Il a dit qu'il avait pris les médicaments et qu'il serait à la maison. Le lendemain soir vers 18 heures, il a appelé à disent qu'il ne se sentait pas bien et qu'il avait besoin d'un hôpital parce que ses niveaux d'oxygène chutaient. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé la pression exercée sur les hôpitaux de Delhi », a-t-il déclaré.

Lorsqu’ils ont commencé à chercher un hôpital, ils ont pensé que chaque hôpital était plein. « La panique nous a frappés aussi. Nous avons demandé à nos amis qui nous pensions pouvoir aider. Ils ont essayé ce qu’ils pouvaient et avec l’aide de DCP South, M. Atul Thakur, nous lui avons trouvé un lit dans l’un des hôpitaux. Vers minuit, de l’oxygène à l’hôpital a fini et nous avons recommencé à chercher un autre endroit. Cela a duré toute la nuit. «

Quand un lit a finalement pu être arrangé le matin à Faridabad, « la nouvelle est arrivée que Bajrangi était finalement parti pour la maison après n’avoir rien trouvé nulle part et qu’il était décédé un peu après être rentré chez lui à Sangam Vihar. Cette nouvelle nous a secoués. Avec Bajrangi parti, nous ont été choqués et vaincus. Déjà grâce à nos amis, nous essayions d’aider les gens à avoir accès aux soins médicaux. «

Chauhan a déclaré qu’ils avaient ensuite créé un petit groupe SOS pour aider les patients COVID. Le groupe comprend des amis communs, sa femme, ses sœurs et leurs amis. Ensemble, ils recherchent ce dont les gens ont besoin et ce qui fait l’objet de demandes.

«Depuis le début de la deuxième vague, notre maison ressemble à un centre d’appels COVID avec des téléphones qui sonnent sans arrêt. C’est un moment tellement sensible et nous voulons faire tout ce que nous pouvons pour aider, mais nous voulons aussi le faire avec des personnes dignes de confiance C’est à ce moment-là que nous avons décidé de lancer une collecte de fonds sur Donatekart appelée Projet Bajrangi afin que nous puissions aider autant de personnes que possible. Au cours des derniers jours, nous avons pu aider les gens à obtenir des bouteilles d’oxygène, des concentrateurs, N-95 masques, oxymètres et désinfectants uniquement à titre de don via la plate-forme de Donatekart. Il est réconfortant de voir des gens se présenter pour aider. Nous aidons également les travailleurs de première ligne de la police et des hôpitaux de Delhi et d’autres personnes dans le besoin », a déclaré Chauhan.

Le chanteur a également amplifié les requêtes SOS via son pseudo Twitter.

Son ONG Nivesh aide activement les personnes et les animaux depuis le début de la pandémie. Ils ont également nourri plus de 150 animaux errants à Delhi chaque jour, installé plus de 100 pots d’eau potable et bols de nourriture dans divers endroits des parcs et fourni des soins médicaux aux blessés.

Que pense-t-il des héros COVID-19 qui travaillent en ligne et hors ligne? Cette humanité se rassemble-t-elle pour se sauver elle-même?

« Je pense que c’est une bonne chose. Si vous êtes humain, il n’y a aucun moyen que vous ne puissiez pas être affecté par la tragédie qui nous a frappés. Tous ceux à qui j’ai parlé ont une histoire personnelle de perte à raconter. Quand nous en avons terminé avec cette vague, nous aurons du mal à compter le nombre de vies perdues et de familles détruites. Le monde post-pandémie aura besoin d’une sérieuse prise en main. Nous devrons aider les personnes souffrant de problèmes de santé mentale, car cette pandémie nous laissera tous émotionnellement et mentalement battus .

« Donc, en ce moment, lorsque la pandémie est à son apogée, nous avons besoin de gens ordinaires comme vous et moi pour faire tout ce que nous pouvons pour aider les autres. J’ai vu tellement de gens se présenter et faire un don à notre collecte de fonds sur Donatekart. Le projet Bajrangi continue recevoir beaucoup de soutien, et cela me donne de l’espoir, voir des gens ordinaires se rassembler et s’entraider. Il y a des gens qui ont aidé à sauver des vies dans les hôpitaux dont vous n’entendrez jamais parler. C’est une tempête qui fait rage. Et dans un tempête il n’y a qu’une seule façon de passer … en se tenant la main et en marchant ensemble. «

On peut faire un don à l’ONG et à l’initiative Project Bajrangi sur Donatekart.