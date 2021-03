Au lieu de cela, lui et environ 80 autres se sont entassés sur son bateau de pêche et se sont dirigés vers les îles Canaries sur un itinéraire appelé «Barsa wala Barsakh» ou «Barcelone ou mourir» dans la langue locale, le wolof. Ils ont disparu en cours de route et leurs corps n’ont jamais été retrouvés.

«J’aurais aimé avoir au moins vu son corps», a déclaré Mme Diouf. «Parfois, je me demande s’il est vraiment mort. Un jour, j’étais à la pêche en mer et j’ai vraiment cru l’avoir vu passer. Ça fait très mal. C’est très difficile de parler de lui.

Cela l’a mise sur un parcours qui a conduit à une pléthore de récompenses pour l’activisme communautaire – une photo dans sa maison la montre en train de recevoir une médaille du président du Sénégal, Macky Sall. Elle a encouragé des dizaines de femmes à créer non seulement des opérations de pêche, mais aussi des magasins de coiffure et de vêtements, ainsi que des entreprises de fabrication de savon et de maquillage, le tout soutenu par des microfinancements de sources gouvernementales et à but non lucratif. En 2015, elle a utilisé une subvention de ONU Femmes Sénégal pour construire une ferme d’élevage de moules, fournissant du travail à environ 100 femmes.

Mais tout cela est venu plus tard. Mme Diouf dit qu’après la mort d’Alioune, elle s’est sentie attirée par la mer et a commencé à penser à quitter son travail de bureau pour pêcher. Pourtant, elle s’est heurtée à une résistance sous la forme d’une culture patriarcale qui s’attendait à ce que les femmes restent à la maison et que les hommes travaillent à l’extérieur.

Lorsqu’elle a approché un groupe de dirigeants communautaires un soir après la prière du soir pour demander l’autorisation de pêcher, on lui a dit que «l’eau n’a pas besoin de femmes». De plus, ont-ils déclaré, l’une des traditions du groupe ethnique Lebu commune dans la région était que les femmes ne pouvaient pas toucher le poisson si elles avaient leurs règles.

«Je leur ai dit:« C’est bien – j’ai déjà eu la ménopause »», a déclaré Mme Diouf, qui est elle-même Lebu. «J’ai maintenant tellement confiance en moi et je veux transmettre cela à d’autres femmes.»