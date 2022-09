Stillman Valley passe devant Rock Falls – Shaw Local

ROCK FALLS – Après une défaite par jeu blanc pour commencer la saison, Rock Falls a cherché à égaliser son record à domicile contre Stillman Valley.

C’est la même équipe des Cardinals qui a remporté une victoire lors de la première semaine contre Byron, le mieux classé de la classe 3A. Les victoires se sont poursuivies pour les Cardinals vendredi soir avec une victoire de 39-7 contre Rock Falls à Hinders Field.

Le match de course signature des Cardinals s’est avéré trop difficile à gérer pour les Rockets en première mi-temps, offrant 264 verges d’attaque totale aux Rockets 68 – 56 dont trois jeux de passes; la défense Cardinal a embouteillé le jeu de course des Rockets pour seulement 12 verges.

[ Photos from Rock Falls vs. Stillman Valley football ]

L’entraîneur des Rockets, Kevin Parker, a déclaré que son équipe avait emporté beaucoup de choses sur lesquelles travailler dans ce match et que ses enfants étaient « ravis de jouer à un match la semaine prochaine ».

“Nous avons beaucoup de jeunes enfants qui travaillent assez dur, et nous recherchons notre identité”, a déclaré Parker. « Lorsque vous recherchez ces choses et que vous jouez à Stillman Valley, qui a tous leurs canards d’affilée, ça va être une chose difficile. Nous avons vu certaines choses à la fin, et même certaines choses en première mi-temps sur lesquelles nous pouvons nous appuyer. Dès qu’ils trouvent leur petit créneau, ils vont décoller. Nous allons continuer à travailler dur et continuer à chercher ces petites victoires.

Le trio de champ arrière des Cardinals composé de Jory Spain, Owen Zitkus et Porter Needs a combiné pour 209 du métrage de leur équipe en première mi-temps, et une seule fois a été arrêté dans le champ arrière. L’Espagne a placé les Cardinals sur le tableau de bord en premier avec une course de 3 verges avec 8:29 à faire au premier quart, et Needs a suivi avec un TD de 29 verges à seulement 35 secondes du deuxième quart pour une avance de 14-0.

L’Espagne a ajouté un deuxième TD avec 24 secondes à faire en première mi-temps et a mené son équipe avec 84 verges en 16 courses pour le match.

“Notre O-line a eu beaucoup de mouvement à l’avant, et notre défensive – notre défense parsemée d’étoiles – n’a pas lâché ni accordé de points jusqu’à la toute fin”, a déclaré l’Espagne. “Dans l’ensemble, nous avons joué un grand match.”

Une foule de Rockets affrontent Tyler Denton de Stillman Valley vendredi soir à Hinders Field. (Alex T. Paschal – apaschal@shawmedia.com)

Le quart-arrière des Cardinals Braden Engel a ajouté son propre score avec 7:42 à faire au troisième quart, courant du côté droit sur un faux bien exécuté avec un seul homme sur lui en cours de route; cette course a mis les Cardinals en place 33-0 et a fait ressortir la deuxième corde des Cardinals pour le reste du match.

Rock Falls a inscrit ses premiers points de la saison avec 1:25 à faire dans le match, sur un scamper de 2 verges de Kohle Bradley, vers qui les Rockets se sont tournés pour une grande partie de leur attaque au sol. Mais étant donné le peu de temps restant, le touché n’aurait peut-être pas eu lieu si les Cardinals avaient converti une course de deux points sur la course de 5 verges de KJ Chavers avec 9:12 à faire dans le match; Le score de Chavers est tombé à un point d’une situation d’horloge en cours d’exécution.

Bradley a établi son score avec une course de 20 verges pour le premier et le premier but des 10 des Cardinals, et il a atteint la zone des buts au quatrième essai.

“Je pense que nous sommes entrés dans le match en pensant que c’est Stillman Valley – une grande, bonne équipe et très technique – et nous avons un peu baissé la tête [early], mais a commencé à le ramasser en seconde période et à commencer à travailler », a déclaré Bradley. « Il a juste fallu beaucoup de cœur. Nous n’avions pas vraiment le cœur au début, mais nous avons vraiment fait notre coming out.

Les Rockets ont eu une chance plus tôt de marquer au milieu du troisième quart à l’intérieur de la zone rouge des Cardinals, mais une passe d’Easton Canales a été interceptée par Keaton Rauman des Cardinals dans la zone des buts.